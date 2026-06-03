Με μια άκρως εξομολογητική και γεμάτη εντάσεις τοποθέτηση ολοκλήρωσε ο Λάκης Λαζόπουλος το φινάλε του «Αλ Τσαντίρι Νιούζ». Ο γνωστός δημιουργός, πέρα από το τηλεοπτικό του «αντίο», εξαπέλυσε βαριές κατηγορίες σχετικά με την παρακολούθησή του από την ΕΥΠ. Συνδέοντας την υπόθεση των υποκλοπών και του Predator με την προσωπική του ζωή, άφησε σαφείς υπαινιγμούς ότι η παγίδευση του τηλεφώνου του ενδέχεται να σχετίζεται άμεσα με τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που παραλίγο να του κοστίσει τη ζωή..

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