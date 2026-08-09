Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Ο Ιβάν Σβιτάιλο είχε ένα ατύχημα κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών του στην Κέρκυρα.
Συγκεκριμένα, ο ηθοποιός και χορευτής, όπως αποκάλυψε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, τραυματίστηκε στο πόδι και συγκεκριμένα στη φτέρνα και κατέληξε να ζητήσει ιατρική βοήθεια.
Ο Ιβάν Σβιτάιλο μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους την ακτινογραφία που έκανε, αλλά δεν αποκάλυψε τι ακριβώς συνέβη.
«Κάθε εμπόδιο για καλό. Η αχίλλειος πτέρνα μου. Ακόμα και ο μέγας Αχιλλέας είχε την αδυναμία του. Με θάρρος, θα σηκωθώ πιο δυνατός», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα ο Ιβάν Σβιτάιλο.
Δείτε την ανάρτηση που ακολουθεί:
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
govastiletto.gr – Ιβάν Σβιτάιλο: «Ήπια ένα κρασάκι παραπάνω… Μπράβο στα παιδιά που κάνανε τη δουλειά τους»