Ο Ιβάν Σβιτάιλο είχε ένα ατύχημα κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών του στην Κέρκυρα.

Συγκεκριμένα, ο ηθοποιός και χορευτής, όπως αποκάλυψε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, τραυματίστηκε στο πόδι και συγκεκριμένα στη φτέρνα και κατέληξε να ζητήσει ιατρική βοήθεια.

Ο Ιβάν Σβιτάιλο μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους την ακτινογραφία που έκανε, αλλά δεν αποκάλυψε τι ακριβώς συνέβη.

«Κάθε εμπόδιο για καλό. Η αχίλλειος πτέρνα μου. Ακόμα και ο μέγας Αχιλλέας είχε την αδυναμία του. Με θάρρος, θα σηκωθώ πιο δυνατός», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα ο Ιβάν Σβιτάιλο.

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Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ivan Svitailo (@ivansvitailo_official)

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