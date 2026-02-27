Ο Ιβάν Σβιτάιλο έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες και αναφέρθηκε στην πρόσφατη «περιπέτεια» που είχε με την Τροχαία.

O Ιβάν Σβιτάιλο παραδέχτηκε ότι σε πρόσφατο αλκοτέστ που του έγινε, βρέθηκε να έχει μεγαλύτερη ποσότητα αλκοόλ από το επιτρεπόμενο όριο με αποτέλεσμα να του επιβληθούν όλες οι απαραίτητες κυρώσεις. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι ήταν λάθος του και επένεσε τους αστυνομικούς της τροχαίας που έκαναν τη δουλειά τους.

«Ήπια ένα κρασάκι παραπάνω, γι’ αυτό και με έπιασε το αλκοτέστ. Βιώσαμε τις επιπτώσεις. Από τη στιγμή που ήπια και ήμουν πάνω από το όριο, μπράβο στα παιδιά που κάνανε τη δουλειά τους», είπε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός και χορευτής.

Το βίντεο προβλήθηκε στο Happy Day.

