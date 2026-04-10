Μια εκ βαθέων εξομολόγηση έκανε η Ivanka Trump στο podcast «Diary of a CEO», ανοίγοντας την καρδιά της για τις μεγαλύτερες δοκιμασίες της ζωής της. Από το σοκ της απόπειρας δολοφονίας του πατέρα της, Donald Trump, μέχρι τη μάχη του συζύγου της, Jared Kushner με τον καρκίνο και την απώλεια της μητέρας της το 2022, η Ivanka περιέγραψε με συγκίνηση πώς οι εμπειρίες αυτές άλλαξαν την κοσμοθεωρία της.

«Η μητέρα μου με δίδαξε πολλά για το πώς να θέλω πολύ ό,τι κάνω. Προσπαθώ να μην κλάψω ξανά. Έζησε μια καλή ζωή. Ήταν πολύ χαρούμενη» είπε με δάκρυα στα μάτια η Ivanka Trump.

«Τα παιδιά μου δυστυχώς δε γνώρισαν τη μητέρα μου», εξήγησε σε άλλο σημείο, αναφέροντας τις ιστορίες που τους διηγείται.

Μιλώντας για τον σύζυγό της και τον καρκίνο που πέρασε στον θυροειδή για δεύτερη φορά, η Ivanka Trump εξήγησε πως βρήκε διέξοδο στην ψυχοθεραπεία.

«Είχα μόλις φύγει από την Ουάσινγκτον. Ο Jared διαγνώστηκε με καρκίνο του θυρεοειδούς για δεύτερη φορά και μετά πέθανε η μητέρα μου», ανέφερε.

Ο Jared Kushner πάλεψε με τον καρκίνο του θυρεοειδούς και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση ενός όγκου στο λαιμό του, ενώ υπηρετούσε ως ανώτερος σύμβουλος στην πρώτη θητεία του Donald Trump.

Το 2022, μετά τη θητεία του στον Λευκό Οίκο, ο Kushner υποβλήθηκε σε δεύτερη χειρουργική επέμβαση και πάλι στον θυροειδή.

Μιλώντας για την απόπειρα δολοφονίας του Donald Trump στη Πενσυλβάνια, τον Ιούλιο του 2023, η Ivanka εξήγησε πως την είδε live από τις τηλεοράσεις.

«Οι τηλεοράσεις ήταν ανοιχτές, οπότε το είδα σχεδόν αμέσως. Τρομοκρατήθηκα και φοβήθηκα», παραδέχτηκε.

