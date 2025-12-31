Η Ήβη Αδάμου ήταν καλεσμένη, την Τετάρτη 31/12, στο πλατό του «Πρωινού». Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε, μεταξύ άλλων, στο Γιώργο Λιάγκα για την προσωπική ζωή της και τη 15ετή σχέση της με τον Μιχάλη Κουϊνέλη.

Παράλληλα, τόνισε ότι ο γάμος δεν αποτελεί άμεση προτεραιότητα, ενώ αναφέρθηκε και στην κόρη τους, Ανατολή και την εμφάνισή της στη σκηνή των Madwalk, ενώ εξέφρασε την επιθυμία της για την απόκτηση ενός δεύτερου παιδιού.

Η Ήβη Αδάμου εξομολογήθηκε: «Είμαστε πολλά χρόνια με τον Μιχάλη. 14-15 χρόνια κάπου εκεί. Η μικρή μας είναι 7 χρονών. Αν ρωτήσεις την Ανατολή, κάθε φορά θα θέλει να ανέβει στη σκηνή. Προφανώς είναι σε μια οικογένεια που και οι δύο γονείς ασχολούνται με τη μουσική. Της αρέσει η μουσική, έχει ερεθίσματα. Είναι πολύ λογικό. Πολλές φορές και αυτή θέλει να διεκδικήσει μια θέση σ’ όλο αυτό. Απολύτως φυσιολογικό. Ξέρεις, πολλές φορές μας το ζητάει. Παρόλα αυτά η εμφάνιση στα Madwalk δεν έγινε επειδή το ζήτησε η Ανατολή φυσικά, ούτε ποτέ γίνεται επειδή το ζητάει η ίδια. Τώρα το τι θα γίνει στην πορεία και πού θα φτάσει και τι θέλει εν τέλει να κάνει, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση το οποίο θα το δούμε στο μέλλον.

Σίγουρα θα ήθελα κι άλλο παιδάκι. Άλλο ένα παιδάκι θα το ήθελα κάποια στιγμή. Τώρα, εντάξει, θα δείξει. Δεν έχουμε ξεχάσει να παντρευτούμε. Ο γάμος δεν θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει ας πούμε άμεσα. Φυσικά το έχουμε συζητήσει. Άμα με ρωτάς, με τον τρόπο που συμπεριφέρεται στην καθημερινότητά μας και στη ζωή μας και το πώς είμαστε σαν ζευγάρι, θεωρώ ότι κάθε μέρα πρόταση γάμου μου κάνει. Δεν έχει να κάνει με την πρόταση για μένα.

Εγώ βλέπω την ουσία του πράγματος και η αλήθεια είναι ότι εννοείται ότι όλο αυτό το ιερό μυστήριο, στην εκκλησία, εννοείται ότι έχει ουσία, έχει νόημα… Όμως δεν είναι κάτι το οποίο μας αγχώνει. Και να μη γίνει ο γάμος, εμένα με νοιάζει να είμαστε πάντα καλά.

Και μικρή που ήμουν, πάντα ήμουν ώριμο παιδί και η σχέση μας ξεκίνησε από πολύ μεγάλο έρωτα. Και θεωρώ ότι η σπίθα υπάρχει ακόμη. Και αυτό προφανώς θέλει δύο για να γίνει, έτσι; Δηλαδή είναι να νοιάζεσαι τον άλλον, να σέβεσαι, να τον ακούς. Αν μια μέρα ας πούμε δεν τον δεις το πρωί, αυτό το πράγμα να σου λείπει. Να θες να τον δεις, να εκτιμάς το τι κάνει μέσα στην καθημερινότητα. Να σου κάνει την καθημερινότητα καλύτερη.

Όταν εσύ είσαι στη δύσκολη θέση, να είναι εκεί δίπλα, καταφύγιο. Και ξέρεις τι; Όταν αυτό πετυχαίνει αμοιβαία και γίνεται, είναι σαν μια έκρηξη θεωρώ στο σύμπαν. Και θεωρώ με τον Μιχάλη έχουμε πολλές φορές αυτή την έκρηξη, με τη θετική έννοια. Και μέχρι σήμερα είναι ο άνθρωπός μου, είναι ο μέντοράς μου σε πάρα πολλά πράγματα, αλλά πάνω απ’ όλα είναι ο σύντροφος ζωής μου. Και αυτό νομίζω ότι και ο ίδιος το έχει πιο πάνω από οτιδήποτε άλλο».

