Η Ήβη Αδάμου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day» και μίλησε μεταξύ άλλων για την οικογενειακή της ζωή με τον Μιχάλη Κουϊνέλη και την κόρη τους, Ανατολή.

Παράλληλα, απάντησε και στο ενδεχόμενο να μεγαλώσει η οικογένειά τους, με ένα δεύτερο παιδί στο μέλλον.

Η Ήβη Αδάμου εξομολογήθηκε: «Αρχικά νομίζω ότι το μεγαλύτερο μεγαλείο, πιστεύω, ενός άντρα είναι να σέβεται τη γυναίκα του. Να τη σέβεται και να τη σέβεται και ως μια δυναμική γυναίκα, μια ανεξάρτητη γυναίκα. Να μην το φοβάται αυτό το πράγμα. Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι ένα στοιχείο το οποίο το έχει. Φυσικά και μου δίνει χώρο για τις δικές μου φιλοδοξίες. Και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εννοείται ότι είμαστε μαμάδες και πολλές φορές και λίγο πιο πίσω τον εαυτό μας θα βάλουμε, και προτεραιότητες άλλες θα βάλουμε, οπότε όταν έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι τροχοπέδη… σε ό,τι έχεις, ξέρεις… δηλαδή είναι μαζί σου σε ό,τι ονειρεύεσαι και θέλεις να κάνεις, θεωρώ ότι είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Είναι δίπλα μου στα καλά, στα όμορφα, στα δύσκολα. Είναι βράχος. Είναι ένας υπέροχος πατέρας. Θεωρώ ότι έχουμε αμοιβαία εκτίμηση, αμοιβαίο σεβασμό, θαυμασμό και υπάρχει επικοινωνία».

Στο ενδεχόμενο να αποκτήσουν ένα δεύτερο παιδί, η Ήβη Αδάμου απάντησε: «Δεν σκέφτομαι που θα ξαναμπώ σε μια διαδικασία για να κάνω μωρό ξανά, καμία σχέση. Δεν έχω πρόβλημα, το θέμα είναι ότι είμαι λίγο της οργάνωσης και λίγο… να μου πεις αυτά γίνονται με οργάνωση; Όχι ακριβώς αλλά είναι δύσκολη η ροή της ζωής μας. Δεν ξέρω αν μπορώ να το υποστηρίξω τη δεδομένη στιγμή. Όλα έχουν το χρόνο και την ώρα τους και αυτή τη στιγμή έχω εστιάσει στο πιο επαγγελματικό κομμάτι».

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