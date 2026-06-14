Ήβη Αδάμου & Μιχάλης Κουινέλης: Η κόρη τους, Ανατολή – Νεφέλη έγινε 8 χρονών – Δείτε πώς μεγάλωσε!

Η αγαπημένη τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα όμορφο στιγμιότυπο από το πάρτι γενεθλίων, δίνοντας μια μικρή «γεύση» από αυτή την ξεχωριστή, οικογενειακή στιγμή. Η εντυπωσιακή τούρτα των γενεθλίων, γεμάτη χρώμα και φαντασία, έκλεψε τις εντυπώσεις, αποτυπώνοντας τη χαρούμενη ατμόσφαιρα της ημέρας.

Όμως, πέρα από τις εικόνες, αυτό που ξεχώρισε ήταν το συναίσθημα. Η Ήβη Αδάμου επέλεξε να συνοδεύσει την ανάρτησή της με λίγα αλλά βαθιά λόγια αγάπης, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Για πάντα πλάι σου…». Μια φράση απλή, αλλά γεμάτη τρυφερότητα, που αποτυπώνει τον ισχυρό δεσμό μητέρας και κόρης.

Για το κομμάτι της μητρότητας, η Ήβη Αδάμου, είχε δηλώσει σε συνέντευξή της στο παρελθόν: «Εγώ πάντα ήθελα να γίνω νέα μανούλα αλλά είναι και κάτι που μου έβγαλε και ο Μιχάλης. Πρέπει να νιώθεις σίγουρη. Με την κόρη μου, την Ανατολή, μεγαλώνουμε μαζί. Ο ρόλος του γονέα είναι ό,τι πιο δύσκολο υπάρχει. Είμαι απόλυτα συνειδητοποιημένη, το παλεύω απόλυτα να είμαι μητέρα, σύντροφος και να έχουμε ένα σπίτι γεμάτο και χαρούμενο. Επίσης, είναι συνειδητό το να δουλεύω, γιατί θέλω να νιώθω γεμάτη και αγαπώ αυτό που κάνω».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ▪️Ivi Adamou▪️ (@iviadamou_)

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