Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Ο Μιχάλης Κουινέλης και η Ήβη Αδάμου βρέθηκαν πρόσφατα στο νυχτερινό μαγαζί όπου εμφανίζεται αυτή τη σεζόν η Πέγκυ Ζήνα.

Το ερωτευμένο ζευγάρι κατά τη διάρκεια της βραδιάς απήλαυσε το πρόγραμμα της Πέγκυς και του Πέτρου Ιακωβίδη, δείχνοντας να είναι σε καλή διάθεση. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς τόσο ο Μιχάλης, όσο και η Ήβη, ανέβηκαν στη σκηνή ερμηνεύοντας ένα ντουέτο, ενώ αργότερα βρέθηκαν στο καμαρίνι της Πέγκυς Ζήνα και φωτογραφήθηκαν μαζί της.

Η Ήβη Αδάμου και Μιχάλης Κουινέλης ζουν μόνιμα στην Αλεξανδρούπολη μαζί με την κόρη τους, Ανατολή. Το ζευγάρι, όπως είχε αποκαλύψει σε παλαιότερη συνέντευξή του, πήρε αυτή την απόφαση ώστε να μεγαλώσει η κόρη τους σε ένα πιο ήρεμο περιβάλλον, μακριά από την Αθήνα.

Ωστόσο η οικογένεια ταξιδεύει συχνά στην Αθήνα, αφού ο Μιχάλης Κουινέλης και η Ήβη Αδάμου έχουν επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Δείτε φωτογραφίες:

«Ο γάμος δεν είναι κάτι που με καίει»

Πρόσφατα η Ήβη Αδάμου βρέθηκε καλεσμένη στην ραδιοφωνική εκπομπή του Τάσου Ριζόπουλου, απαντώντας για την κοινή της ζωή με τον τραγουδιστή και την απόφασή τους όλα αυτά τα χρόνια να μην προχωρήσουν σε γάμο.

«Πιστεύω ότι μια σχέση πρέπει να ξεκινάει με πολύ έρωτα και το μυαλό στο κεφάλι. Κάπου πρέπει να έχεις στο μυαλό σου ότι υπάρχει οικογένεια, υπάρχουν αυτά τα δεδομένα. Δεν είναι να είναι όλα ανεξέλεγκτα, και κάνουμε ό,τι μας κατεβαίνει στο κεφάλι. Σεβασμός.

Η ζήλια θεωρώ ότι είναι το αλατοπίπερο στη σχέση. Κινητό δεν έχω ψάξει. Δεν έχει δώσει δικαίωμα. Νομίζω αν ψάξεις κινητό, ρίχνεις και λίγο τον εαυτό σου. Ο γάμος δεν είναι κάτι που με καίει. Έχουμε ένα παιδί. Μπορεί να μας δέσει κάτι άλλο περισσότερο από αυτό;» είπε η Ήβη Αδάμου.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr -Ήβη Αδάμου: «Δεν μου αρέσει η υπερβολική προβολή»