Η Ήβη Αδάμου συνεχίζει να απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης στη Γαλλία και να μοιράζεται με τους followers της εικόνες γεμάτες καλοκαιρινή αισθητική και στιλιστική έμπνευση.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια δημοσίευσε μια νέα σειρά φωτογραφιών από την απόδρασή της, ποζάροντας σε γραφικά σημεία της πόλης, σε υπαίθρια καφέ, αλλά και στους χαρακτηριστικούς δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας.

Με φόντο την ατμοσφαιρική γοητεία του Παρισιού, η ίδια έδειχνε να απολαμβάνει κάθε στιγμή του ταξιδιού της.

Αυτό που τράβηξε τα βλέμματα ήταν το all black look που επέλεξε για τη βόλτα της.

Η Ήβη Αδάμου συνδύασε ένα oversized λινό μαύρο πουκάμισο, δεμένο στη μέση, με μαύρο bikini top και ασορτί παρεό, δημιουργώντας ένα σύνολο που ισορροπούσε ανάμεσα στην άνεση και την κομψότητα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ▪️Ivi Adamou▪️ (@iviadamou_)

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