Η Izabel Goulart πόζαρε με φύλλα νούφαρου, που τοποθέτησε στο στήθος της, αντί για μαγιό, παρουσιάζοντας μια διαφορετική καλοκαιρινή εικόνα στους ακολούθους της.
Το 41χρονο μοντέλο μοιράστηκε, τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς φίλους της στο Instagram, δείχνοντας μερικές από τις στιγμές που περνάει στη Βραζιλία και συγκεκριμένα σε λιμνοθάλασσες του Λενσόις Μαρανιένσες.
Η Izabel Goulart πόζαρε με το μαγιό της ξαπλωμένη στην άμμο, και σε μια εικόνα εμφανίστηκε με φύλλα από νούφαρο αντί για το πάνω μέρος του μαγιό της. Παράλληλα, το μοντέλο κοιτούσε τον φακό, φορώντας μαύρα γυαλιά ηλίου. «Ήλιος, άμμος και οι κρυστάλλινες λιμνοθάλασσες των Λενσόις Μαρανιένσες» έγραψε η Izabel Goulart στη λεζάντα της ανάρτησής της
Δείτε την ανάρτησή της:
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