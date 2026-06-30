Η Izabel Goulart πόζαρε με φύλλα νούφαρου, που τοποθέτησε στο στήθος της, αντί για μαγιό, παρουσιάζοντας μια διαφορετική καλοκαιρινή εικόνα στους ακολούθους της.

Το 41χρονο μοντέλο μοιράστηκε, τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς φίλους της στο Instagram, δείχνοντας μερικές από τις στιγμές που περνάει στη Βραζιλία και συγκεκριμένα σε λιμνοθάλασσες του Λενσόις Μαρανιένσες.