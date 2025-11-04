Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Ιζαμπέλ Ιπέρ ταξίδεψε για ακόμη μία φορά στην Ελλάδα με αφορμή το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενη από την κόρη της, Λολίτα Σαμά, με την οποία συμπρωταγωνιστούν στην ταινία «Copacabana».

Η Γαλλίδα ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη Τύπου, όπου μίλησε για το μυστικό μιας επιτυχημένης συνεργασίας ηθοποιού και σκηνοθέτη, ενώ περιέγραψε τους ρόλους που έχει υποδυθεί ως «άπιστους», αφήνοντάς τους πίσω μετά τα γυρίσματα.

Όπως δήλωσε η Ιπέρ, η λέξη-κλειδί για μια καλή συνεργασία είναι η εμπιστοσύνη. «Είμαι άπιστη στις ταινίες και τους ρόλους που παίζω. Τη στιγμή που τελειώνω τα γυρίσματα, τα αφήνω πίσω», τόνισε. Παράλληλα, η ηθοποιός υπογράμμισε ότι πάντα αναζητά το άγνωστο: «Κάθε φορά που ξεκινά να κάνει κάτι, είναι σαν ένα άλμα στο άγνωστο και αυτό ακριβώς αναζητά».

Η Ιπέρ δήλωσε ότι αισθάνεται «πλήρης» για τους ρόλους που έχει υποδυθεί και τη συνεργασία της με διεθνείς και σπουδαίους σκηνοθέτες.

«Δεν γυρίζεις απαραίτητα ταινίες με αξιαγάπητους χαρακτήρες, αλλά το αντίθετο», ανέφερε.

Η ίδια πρόσθεσε ότι η επιλογή των ταινιών για το αφιέρωμα στο φεστιβάλ δεν ήταν τυχαία, καθώς προσφέρει μια επισκόπηση του έργου της σε διαφορετικά περιβάλλοντα και συνεργασίες με διεθνείς σκηνοθέτες.

Η Ιπέρ πρωταγωνιστεί στην ταινία «Η πιο πλούσια γυναίκα του κόσμου» (The Richest Woman in the World, 2025), η οποία θα κάνει πρεμιέρα στο φεστιβάλ. Αναφερόμενη στην αποδοχή ή μη των ταινιών από το κοινό, τόνισε: «Πρέπει να είσαι προετοιμασμένη για την επιτυχία ή την αποτυχία μιας ταινίας, αλλά σε διανοητικό επίπεδο, όχι συναισθηματικά».

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι σκοπεύει να συνεργαστεί και με Έλληνες σκηνοθέτες στο μέλλον, λέγοντας: «Στην Ελλάδα θα ξαναέρθω και θα δουλέψω και με Έλληνες σκηνοθέτες, έχω πολλά στο μυαλό μου».

O φωτογραφικός μας φακός βρέθηκε στο 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης και απαθανάτισε τη Γαλλίδα ηθοποιό.

Πηγή: ndp photo Agency