Ως ιδιαίτερα τιμητικό εισπράττει η Ιζαμπέλλα Φούλοπ τον χαρακτηρισμό «μικρή Βάνα Μπάρμπα», ο οποίος –όπως αποκάλυψε– της αποδίδεται συχνά από το κοινό. Η ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί στη σειρά «Μπλε Ώρες» του Ανδρέα Γεωργίου, εξέφρασε τον μεγάλο θαυμασμό της για τη συνάδελφό της, δηλώνοντας ενθουσιασμένη για τη συνεργασία τους.

Μάλιστα, τόνισε πως η προσωπική τους επαφή δυνάμωσε ακόμη περισσότερο την εκτίμηση που της τρέφει, με τις δυο τους να διατηρούν πλέον μια στενή φιλία.

Η Ιζαμπέlλα Φούλοπ έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό OK! και περιέγραψε την αντίδρασή της, όταν έμαθε ότι θα συνεργαστεί με τη Βάνα Μπαρμπα, αλλά και την εντύπωση που σχημάτισε μετά τη γνωριμία τους: «Τρελάθηκα! Χάρηκα πάρα πολύ. Πριν γνωρίσω τη Βάνα, την είχα στο μυαλό μου – πέρα από το sex symbol και μια όμορφη γυναίκα – ως μια ακόμα πιο γοητευτική προσωπικότητα. Γνωρίζοντας την, όχι μόνο δεν την απομυθοποίησα, αλλά αντιθέτως την εκτίμησα και τη θαύμασα περισσότερο. Χαίρομαι να γνωρίζω τέτοιες γυναίκες, με τόσο ισχυρή προσωπικότητα».

Η ηθοποιός ανέφερε επίσης ότι οι δυο τους μοιράζονται στιγμές και εκτός γυρισμάτων.

«Η Βάνα έχει χιούμορ και έχουμε ταιριάξει πολύ σ’ αυτό. Βγαίνουμε, πίνουμε τον καφέ μας, πάμε για φαγητό, λέμε τα προσωπικά μας. Νιώθω πως μοιραζόμαστε μια κοινή κοσμοθεωρία και αντίληψη των πραγμάτων», τόνισε.

Όταν, δε, ρωτήθηκε αν έχει τύχει να της πουν «είσαι μια μικρή Βάνα Μπάρμπα», απάντησε καταφατικά, δηλώνοντας πως είναι τιμή της: «Ναι, μου το λένε τελευταία. Για μένα είναι πολύ τιμητικό, μου αρέσει πολύ να το ακούω».

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