Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Ιζαμπέλλα Φούλοπ βρέθηκε καλεσμένη στο The 2Night Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και μίλησε με τρυφερότητα για τη γνωριμία και τη σχέση της με τον σύζυγό της, Γιώργο Δερβίση.

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι οι δυο τους γνωρίζονταν από μικρά παιδιά, καθώς οι οικογένειές τους είχαν στενή φιλική σχέση.

«Με τον Γιώργο κάναμε παρέα από τότε που ήμασταν παιδάκια, γιατί οι παππούδες μας ήταν φίλοι και οι γονείς μας παιδικοί φίλοι. Βρισκόμασταν συχνά σε οικογενειακά τραπέζια», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως: «όταν ξανασυναντηθήκαμε μετά από δέκα χρόνια, τότε γεννήθηκε ο έρωτας».

Όπως εξομολογήθηκε, ο Γιώργος ήταν εκείνος που έκανε την πρώτη κίνηση. «Δεν αγχώνομαι όταν έχει κλειστό το τηλέφωνό του, ξέρω πως μπορεί να βρίσκεται σε προπόνηση ή σε αγώνα», είπε χαμογελώντας.

Η Ιζαμπέλλα μίλησε επίσης για την πρόταση γάμου, που έγινε στα γενέθλιά της, έπειτα από έξι χρόνια σχέσης, αλλά και για το ρομαντικό τους ταξίδι του μέλιτος στην Τανζανία και τη Ζανζιβάρη.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2024, παραμονή Πρωτοχρονιάς, στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη και όπως είπε η ηθοποιός, σε λίγο καιρό θα γιορτάσουν την πρώτη τους επέτειο γάμου.

Govastiletto.gr – Ιζαμπέλλα Φούλοπ – Γιώργος Δερβίσης: Πρώτη δημόσια εμφάνιση ως νιόπατρο ζευγάρι – Τα «καυτά» τους φιλιά σε βραδινή τους έξοδο