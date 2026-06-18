Για τη σχέση και τον γάμο της με τον Γιώργο Δερβίση μίλησε η Ιζαμπέλλα Φούλοπ, αποκαλύπτοντας πως οι απαιτητικές επαγγελματικές υποχρεώσεις που έχουν και οι δύο, δεν τους επιτρέπουν, προς το παρόν, να κάνουν το επόμενο βήμα στην οικογένειά τους.

Η ηθοποιός, που βρέθηκε καλεσμένη στο «Πρωινό», ανέφερε πως γνωρίζει τον σύζυγό της από τότε που ήταν παιδιά, καθώς οι οικογένειές τους διατηρούσαν στενή φιλική σχέση.

«Τον ξέρω από τότε που γεννήθηκε γιατί οι γονείς μας ήταν κολλητοί φίλοι. Δεν ήταν παιδικός μου έρωτας. Ήμασταν φίλοι και μετά χαθήκαμε για κάποια χρόνια», είπε χαρακτηριστικά.

Η Ιζαμπέλλα Φούλοπ αποκάλυψε ακόμη ότι μετρούν οκτώ χρόνια κοινής πορείας, ενώ παντρεύτηκαν τον περασμένο Δεκέμβριο.

«Είμαστε μαζί οκτώ χρόνια και παντρευτήκαμε πέρυσι τον Δεκέμβριο. Με τις επαγγελματικές μας υποχρεώσεις αυτή την περίοδο, είναι δύσκολη πίστα το να κάνουμε παιδί», εξήγησε.

Παράλληλα, μίλησε και για τις περιόδους που αναγκάζονται να ζουν μακριά ο ένας από τον άλλον, λόγω δουλειάς, τονίζοντας πως με τον χρόνο έμαθαν να διαχειρίζονται την απόσταση και να βρίσκουν τις ισορροπίες τους.

Όσο για τη ζήλια, η ηθοποιός ξεκαθάρισε πως θεωρεί ότι δεν εξαρτάται από τις συνθήκες, αλλά από τον χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου. «Αν είσαι άνθρωπος που ζηλεύει, θα βρεις λόγο να ζηλέψεις, είτε ο άλλος είναι μακριά είτε δίπλα σου», ανέφερε.

Govastiletto.gr – Ιζαμπέλλα Φούλοπ: «Με τον Γιώργο γνωριζόμασταν από παιδιά – Ο έρωτας ήρθε χρόνια μετά»