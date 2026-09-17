Τίτλοι τέλους στη σχέση τους αποφάσισαν να βάλουν ο J Balvin και η Valentina Ferrer, έπειτα από αρκετά χρόνια κοινής πορείας.

Το ζευγάρι ήταν μαζί από το 2018 και το 2021 απέκτησε τον γιο του, Rio.

Την είδηση του χωρισμού έκανε γνωστή η 32χρονη Valentina Ferrer μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Όπως ανέφερε, η απόφαση πάρθηκε από κοινού, με βασική τους προτεραιότητα να παραμένει η οικογένειά τους και ιδιαίτερα ο γιος τους.

«Μετά από τόσα χρόνια και σημαντικές στιγμές που μοιραστήκαμε μαζί, ο Jose κι εγώ αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε χωριστούς δρόμους. Ήταν μια απόφαση που πήραμε με αγάπη, σεβασμό και με την επιθυμία να κάνουμε ό,τι καλύτερο για την οικογένειά μας», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, τόνισε πως παρά τον χωρισμό τους, οι δυο τους θα συνεχίσουν να βρίσκονται ενωμένοι ως γονείς, έχοντας ως προτεραιότητα τον Rio.

«Προτεραιότητά μας θα συνεχίσει να είναι να στεκόμαστε πάντα στο πλευρό του Rio με όλη μας την αγάπη. Βιώνουμε αυτή τη διαδικασία με ηρεμία και εκτιμούμε βαθιά την κατανόηση και τον σεβασμό απέναντι σε αυτή την τόσο προσωπική στιγμή για εμάς», ανέφερε.

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