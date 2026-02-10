Πριν λίγες ώρες μέσα από τα social media ανακοινώθηκε το πρόσωπο που θα βρίσκεται της στα backstage του J2US, που κάνει πρεμιέρα το ερχόμενο Σάββατο 14 Φεβρουαρίου στις 20:00 στο Open.

Η Modern Cinderella θα βρίσκεται στα παρασκήνια, κάτι που ανακοίνωσε με χιουμοριστικό τρόπο, γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησής της:

«Καλησπέρα, τελικά έκανα οτοστόπ, Νίκο Κοκλώνη. #J2US #backstage».

Δείτε την ανάρτησή της:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Aka Poppy (@modernccinderella)

Η παρουσία της στο J2US είχε συζητηθεί έντονα στο παρελθόν, αφού η ίδια Modern Cinderella είχε αποκαλύψει πως: «Μου έδιναν τα μισά λεφτά από ένα story μου. Ήθελαν να μου δίνουν 800€ το επεισόδιο!».

«Συζητάω με influencers για να έρθουνε στο J2US. Σε μία προτείναμε κάτι που εγώ θεωρώ πολύ καλό ποσό για το επεισόδιο – ποσό σχεδόν ημιπαρουσίασης. Να παίρνει κάποιος τον μήνα 3.000 – 4.000 ευρώ και μου είπε “όχι, αυτά δεν μου φτάνουν για να μπω ούτε στο ταξί”», είχε πει ο ίδιος ο Νίκος Κοκλώνης και κάπως έτσι έγινε η αναφορά στο οτοστόπ!

