Το 2ο live του J2US ολοκληρώθηκε και οι ψήφοι των τηλεθεατών διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα. Στο σύνολο της κριτικής επιτροπής, το ζευγάρι που έλαβε την πιο χαμηλή βαθμολογία ήταν o Gio Kay και η Αγγελική Ηλιάδη (με την συμπεριφορά του πρώτου να επηρέασε αισθητά το αποτέλεσμα), ενώ την πιο ψηλή πήραν η Έφη Θώδη και ο Dj Deleasis, ο Δημήτρης Σκουλός και η Δανιέλα Χατζή, καθώς και ο Λάκης Γαβαλάς και η Shaya. Από τα 12 ζευγάρια παρέμειναν χθες 11.

Το 2ο live είχε πολύ χορό, ένταση, συγκίνηση, ενέργεια και πολύ τραγούδι, ενώ οι εμφανίσεις του Σταμάτη Γονίδη και της Ξένιας Βέρρα έδωσαν περισσότερο παλμό στο show, παρατείνοντας φυσικά την αγωνία των τηλεθεατών για το ζευγάρι που θα αποχωρούσε.

Τελικά, αυτοί που δεν θα διαγωνιστούν, την επόμενη εβδομάδα, αποσπώντας την πιο χαμηλή βαθμολογία κοινού και κριτικής επιτροπής, είναι η Δάφνη Καραβοκύρη με την Έλενα Τσαγκρινού.

Δείτε το βίντεο:

