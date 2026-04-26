Αυλαία έπεσε το βράδυ του Σαββάτου 25 Απριλίου στο 9ο live του J2US, με τα διαγωνιζόμενα ζευγάρια να προσφέρουν εντυπωσιακές ερμηνείες σε μια βραδιά γεμάτη μουσικές προκλήσεις και υψηλές απαιτήσεις.

Οι διαγωνιζόμενοι παρουσίασαν τις εμφανίσεις τους μπροστά στην κριτική επιτροπή και στο τηλεοπτικό κοινό, προσπαθώντας να κερδίσουν θετικά σχόλια και υψηλές βαθμολογίες.

Μετά την ολοκλήρωση των εμφανίσεων και της διαδικασίας, ο Νίκος Κοκλώνης ανακοίνωσε στη σκηνή το αποτέλεσμα της βραδιάς. Το ζευγάρι που αποχώρησε από το 9ο live του J2US είναι η Mary Vytinaros και ο Steve Provis.

Παρά την αποχώρηση, όλα τα ζευγάρια έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό στη σκηνή, σε μια βραδιά με ένταση, συγκίνηση και υψηλό βαθμό δυσκολίας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ⭐️ Just the Two Of Us ⭐️ (@j2us_gr)

govastiletto.gr – Νίκος Κοκλώνης για Γιώργο Λιάγκα: «Εκνευρίζομαι όταν γίνεται κίτρινος με τα σχόλια που κάνει»