Νέα δεδομένα προκύπτουν για το J2us, που επανέρχεται στους τηλεοπτικούς δέκτες μας με νέο επεισόδιο σήμερα, αφού μετά την αποχώρηση του Κώστα Δόξα από το μουσικό παιχνίδι, η παραγωγή βρήκε ήδη τον καλλιτέχνη που θα καλύψει το κενό του στο παιχνίδι.

Όπως είναι γνωστό εδώ και εβδομάδες, ο Κώστας Δόξας βρίσκεται εκτός του show μετά τις δικαστικές εξελίξεις που αφορούν την διαμάχη με την πρώην σύζυγό του. Συγκεκριμένα, το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για ενδοοικογενειακή βία, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης τριών ετών με αναστολή, καθώς και τεσσάρων εκτιτέων μηνών.

Μετά την έκδοση της απόφασης, η παραγωγή του J2us προχώρησε πριν από λίγες ημέρες σε επίσημη ανακοίνωση, γνωστοποιώντας ότι ο τραγουδιστής τίθεται εκτός του show.

Μάλιστα, αυτή η απόφαση συζητήθηκε έντονα, αφού το όνομά του βρισκόταν ήδη στο επίκεντρο της επικαιρότητας και το θέμα είχε απασχολήσει τόσο τα τηλεοπτικά πάνελ, όσο και τα social media.

Από τη στιγμή που έγινε γνωστή η αποχώρησή του, το μεγάλο ερώτημα ήταν ποιος θα είναι ο καλλιτέχνης που θα πάρει τη θέση του στη σκηνή του J2us, στο πλευρό της Μαίρης Αργυριάδου. Τα σενάρια ήταν πολλά και αρκετά ονόματα ψιθυρίζονταν στα παρασκήνια για την πιθανή αντικατάσταση.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η παραγωγή έχει καταλήξει ήδη στο πρόσωπο που θα δούμε να παίρνει τη θέση του Κώστα Δόξα στο show.

Ο λόγος για τον Stan, ένα από τους πιο γνωστούς καλλιτέχνες της pop σκηνής στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια. Ο τραγουδιστής είναι η επιλογή που προκρίθηκε από την παραγωγή για να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε στο μουσικό show. Με τις μεγάλες επιτυχίες του και τη δυνατή παρουσία του στη σκηνή, θεωρείται ένας καλλιτέχνης που μπορεί να προσθέσει ενέργεια και ενδιαφέρον στο show.

