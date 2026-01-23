Ο Νίκος Κοκλώνης επιβεβαίωσε σήμερα, Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026, πως η δημοφιλής τραγουδίστρια δεν θα βρίσκεται στην κριτική επιτροπή του show, το οποίο αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο OPEN τις επόμενες εβδομάδες.

Ο τηλεοπτικός παραγωγός, σε δηλώσεις του στο Πρωινό ΑΝΤ1, προχώρησε στη σχετική ανακοίνωση.

«Επιστρέφουμε με το J2US. Οι κριτές θα είναι οι ίδιοι, μπορώ να το ανακοινώσω. Θα ήθελα ως κριτές την Άννα Βίσση και τη Νατάσα Θεοδωρίδου. Δεν θα είναι η Δέσποινα Βανδή. Θα δούμε έκπληξη εκεί. Την αγαπάω πάρα πολύ, αλλά δυστυχώς η Δέσποινα τραγουδάει και σε αυτό το Just επειδή θα είμαστε στον αέρα από τις 8 έως τις 2 το πρωί, όπως πάντα, η Δέσποινα πρέπει να φεύγει στις 11. 8 με 11, χωρίς κριτή μετά είναι πρόβλημα» είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Κοκλώνης.

«Ξέρετε, αποφασίστηκε τελευταία στιγμή και είχανε φτιάξει τα προγράμματά τους. Εγώ θα ήθελα και τη Δέσποινα στο J2US, αλλά δυστυχώς, έτσι όπως είναι με τον Κωνσταντίνο Αργυρό θα πηγαίνουμε μετά να διασκεδάζουμε εκεί» συμπλήρωσε.

govastiletto.gr – «Δεν σε κάνει κυρία ούτε η ηλικία ούτε το τι φοράς»: Η Δέσποινα Βανδή απαντά στην κριτική