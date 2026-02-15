Το J2US έκανε πρεμιέρα το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, στο Open με παρουσιαστή τον Νίκο Κοκλώνη, με πολλές εκπλήξεις και ανατροπές.

Μια από τις μεγάλες εκπλήξεις αυτού του κύκλου είναι και ο Λάκης Γαβαλάς, ο οποίος πήρε την απόφαση να διαγωνιστεί στο παιχνίδι προκειμένου να δοκιμάσει τις μουσικές ικανότητές του.

Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας έκανε μια ανατρεπτική εμφάνιση στο show, τραγουδώντας το Εγώ δεν ήμουνα αλήτης του Δημήτρη Κοντολάζου. Ο ίδιος εμφανίστηκε μόνος του στη σκηνή, μιας και η coach του δεν κατάφερε να δώσει το παρών στο πρώτο live.

Να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο ότι η δασκάλα του Λάκη Γαβαλά θα είναι η Shaya.

Αφού ερμήνευσε το κομμάτι, ο Λάκης Γαβαλάς χαιρέτησε τον Νίκο Κοκλώνη και τους κριτικές, με την Καίτη Γαρμπή να λέει σε κάποιο σημείο: «Τι να πω, είμαστε φαν του Λάκη χρόνια. Υπάρχει άλλος σαν τον Λάκη; Πατάς και τις νότες τελικά!».

Στη συνέχεια ο Νίκος Κοκλώνης με τον Λάκη Γαβαλά έκαναν ένα ντουέτο στη σκηνή που σίγουρα θα μείνει αξέχαστο.

govastiletto.gr – Νίκος Κοκλώνης για την Δέσποινα Βανδή – «Δεν έχουμε τσακωθεί, την θέλω στο πρώτο επεισόδιο του J2US»