Ο Θέμης Αδαμαντίδης ήταν ο επίτιμος καλεσμένος του 4ου live του J2US, προσφέροντας ένα ξεχωριστό μουσικό διάλειμμα. Με την δυναμική του παρουσία, ο τραγουδιστής εμπλούτισε το πρόγραμμα του σόου, ενισχύοντας την ατμόσφαιρα του διαγωνισμού.

Η εμφάνιση του Θέμη Αδαμαντίδη ήρθε να πλαισιώσει το πλούσιο πρόγραμμα του 4ου live, στο οποίο δεν έλειψαν οι διαγωνιστικές εμφανίσεις, οι εκπλήξεις και οι special μουσικές παρουσίες. Όπως θα δείτε παρακάτω ο γνωστός λαϊκός τραγουδιστής ερμήνευσε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του και καταχειροκροτήθηκε από τον κόσμο που ήταν στο στούντιο. Από τα highlights της εμφάνισής του ήταν το ζεϊμπέκικο που σηκώθηκε να χορέψει ο Λάκης Γαβαλάς.

Έτσι, το 4ο live του J2US συνέχισε με ακόμη μία μουσική εμφάνιση που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον και πρόσθεσε παλμό στη σκηνή του show.

Το ζεϊμπέκικο του Λάκη Γαβαλά

