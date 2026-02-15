Η Ιουλία Καλλιμάνη εμφανίστηκε στην πρεμιέρα του J2US στο OPEN ως special guest της βραδιάς και τους ξεσήκωσε όλους!

Η εμφάνισή της πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του πρώτου live του νέου κύκλου, με την ίδια να ερμηνεύει ζωντανά γνωστές επιτυχίες της και να δίνει έντονο ρυθμό στη ροή του προγράμματος. Το πλατό «ντύθηκε» με φωτισμούς και σκηνικά εφέ που ανέδειξαν την performance, ενώ το κοινό στο στούντιο αντέδρασε με θερμό χειροκρότημα.

Η Ιουλία Καλλιμάνη αποτέλεσε μία από τις μουσικές στιγμές της βραδιάς, συμβάλλοντας στο εορταστικό κλίμα του πρώτου επεισοδίου του φετινού J2US.

