Το πλατό του J2US μετατράπηκε σε ένα αυθεντικό παραδοσιακό γλέντι, όταν η Τζένη Κατσίγιαννη και ο Γιάννης Καψάλης πήραν το μικρόφωνο. Οι δύο καλλιτέχνες χάρισαν μια εκρηκτική μουσική σύμπραξη που ξεσήκωσε κοινό και κριτική επιτροπή, δίνοντας έναν ξεχωριστό “αέρα” στην εορταστική βραδιά.

Με την παρουσία τους, το σόου απέκτησε ακόμη περισσότερη ζωντάνια, ενώ το κοινό παρακολούθησε μια εμφάνιση που έφερε το δικό της ξεχωριστό ύφος στη σκηνή.

Η συμμετοχή της Τζένης Κατσίγιαννη και του Γιάννη Καψάλη ήρθε να πλαισιώσει το ήδη πλούσιο πρόγραμμα της βραδιάς, δίνοντας συνέχεια στις μουσικές εκπλήξεις του 4ου live. Οι δυο τους συνέβαλαν στη διαμόρφωση μιας βραδιάς με έντονο ρυθμό, κέφι και εναλλαγές στο μουσικό ύφος.

govastiletto.gr -Αγνώριστος ο Γιάννης Καψάλης – Έχασε 35 κιλά και μίλησε για τη θεαματική μεταμόρφωσή του