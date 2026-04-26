Απρόσμενη τροπή πήρε το J2US την περασμένη εβδομάδα, μετά την απόφαση του Gio Kay να αποχωρήσει οικειοθελώς από το σόου. Ο καλλιτέχνης επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους για την ξαφνική αυτή επιλογή του.

«Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξη και την αγάπη που έχω πάρει δύο μήνες στο J2US. Ήταν από τις καλύτερες εμπειρίες της ζωής μου. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Αγγελική Ηλιάδη, στον Νίκο Κοκλώνη και σε όλη την παραγωγή. Ήσασταν όλοι υπέροχοι. Και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ. Δεν μπορώ να συνεχίσω για προσωπικούς λόγους. Καλή τύχη σε όλους και πάλι ευχαριστώ για τη στήριξη και την αγάπη», είχε πει ο Gio Kay σε βίντεο που προβλήθηκε για την αποχώρησή του.

Έτσι λοιπόν, η παραγωγή του μουσικού show του Open βρήκαν αμέσως τον αντικαταστάτη του. Συγκεκριμένα, το βράδυ του Σαββάτου 25 Απριλίου στο πλευρό της Αγγελικής Ηλιάδη στο ένατο live του J2US εμφανίστηκε ο Μιχάλης Ιατρόπουλος.

Η πρώτη του εμφάνιση δεν μετρούσε για το διαγωνιστικό μέρος, ωστόσο ο ίδιος εντυπωσίασε με τις φωνητικές του ικανότητες την κριτική επιτροπή.

«Μυρίζομαι ένα φαβορί, μπήκες δυναμικά. Μπορεί να μη διαγωνίζεσαι σήμερα, αλλά τα πήγες πάρα πολύ καλά», είπε στον Μιχάλη Ιατρόπουλο ο Νίκος Κοκλώνης.

