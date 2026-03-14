Ο Νίκος Κοκλώνης επιστρέφει απόψε με ένα ακόμα εκρηκτικό live, μετατρέποντας το Σαββατόβραδο σε ένα ατέλειωτο πάρτι. Φαντασμαγορικά acts, εκπλήξεις που θα συζητηθούν και η μοναδική ενέργεια του οικοδεσπότη υπόσχονται μια τηλεοπτική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε.

Στη θέση του guest κριτή θα βρεθεί αυτή την εβδομάδα ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ένας από τους δημοφιλέστερους Έλληνες καλλιτέχνες της νέας γενιάς. Ο τραγουδιστής, συνθέτης και στιχουργός θα πάρει θέση δίπλα στους κριτές, καταθέτοντας τη δική του άποψη για τις εμφανίσεις των διαγωνιζομένων, ενώ θα ανέβει και στη σκηνή για να ερμηνεύσει μεγάλες επιτυχίες του, που έχουν αγαπηθεί από το κοινό.

Στην κριτική επιτροπή όπως πάντα, η Βίκυ Σταυροπούλου, ο Σταμάτης Φασουλής και η Καίτη Γαρμπή παρακολουθούν τις εμφανίσεις των ζευγαριών, σχολιάζουν, διαφωνούν, γελούν και δίνουν τον τόνο στο διαγωνιστικό μέρος της βραδιάς.

Σαββατόβραδο στο J2US χωρίς εκπλήξεις και μεγάλες μουσικές συναντήσεις δεν γίνεται! Αυτό το Σάββατο, υποδεχόμαστε στη σκηνή του φαντασμαγορικού show, δύο ακόμα, μεγάλους καλλιτέχνες.

Ο μαιτρ του κρητικού τραγουδιού Μανώλης Κονταρός, έρχεται με το λαούτο του και τις αξεπέραστες μαντινάδες του, γεμίζοντας τον χώρο με μοναδική ενέργεια και αυθεντικό κρητικό πνεύμα. Θα μας παρασύρει σε ένα γλέντι γεμάτο πάθος, χορό και κέφι, όπως μόνο εκείνος ξέρει να δημιουργεί.

Ο “μεγάλος” του ερωτικού λαϊκού τραγουδιού Θέμης Αδαμαντίδης θα μας συνεπάρει με την αξεπέραστη φωνή του, ερμηνεύοντας αγαπημένα, κλασσικά πλέον, τραγούδια με την ορχήστρα του, σε ένα πρόγραμμα με έντονο συναίσθημα!

Η Τζένη Κατσίγιαννη, με την εκρηκτική σκηνική της ενέργεια, θα μας ταξιδέψει με ξεσηκωτικά παραδοσιακά τραγούδια γεμίζοντας το πλατό με κέφι, ενώ ένας γνήσιος εκπρόσωπος του ηπειρώτικου τραγουδιού, ο Γιάννης Καψάλης θα μας χαρίσει μια αυθεντική, μουσική εμπειρία με τις μοναδικές ερμηνείες του.

J2US – Tα τραγούδια του 4ου live

ΜΑΙΡΗ ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ – STAN

«Είσαι μια συνήθεια» – Λίτσα Διαμάντη

ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗΣ – ΞΕΝΙΑ ΒΕΡΡΑ

«Xαιρετίσματα» – Βασίλης Παπακωνσταντίνου

MARY VITINAROS – STEVE PROVIS

«Στην πυρά» – Άννα Βίσση

ΛΑΚΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ – SHAYA

«Bενζινάδικο» – Άλκηστις Πρωτοψάλτη

ΗΛΙΑΣ ΓΚΟΤΣΗΣ – ΘΩΜΑΗ ΑΠΕΡΓΗ

«Όσο έχω εσένα» – Σάκης Ρουβάς/ Στέλιος Ρόκκος

DJ DELEASIS – ΕΦΗ ΘΩΔΗ

«Θα με θυμηθείς μωρό μου» – Κώστας Μοναχός

GIO K. – ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΗΛΙΑΔΗ

«Πάλι πάλι» – Λευτέρης Πανταζής

ΕΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑ – ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΟΣΗΣ

«Καλέ ποιος είναι αυτός» – Ανδρομάχη

ΧΑΡΗΣ ΛΕΜΠΙΔΑΚΗΣ – ΦΑΙΗ ΘΕΟΧΑΡΗ

«Γίνεται» – Παντελής Παντελίδης

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ – ΜΑΤΙΝΑ ΖΑΡΑ

«Πριν χαθεί το όνειρό μας» – Τόλης Βοσκόπουλος

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΟΥΛΟΣ – ΔΑΝΙΕΛΑ ΧΑΤΖΗ

«Μην της το πεις» – Κώστας Τουρνάς

Aξίζει να σημειωθεί πως και φέτος, η ψήφος του κοινού αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς μέρος των εσόδων από την τηλεφωνική ψηφοφορία θα διατεθεί για τους σκοπούς του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ «ΣΤΟΡΓΗ».

