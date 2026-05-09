Tο J2US και ο Νίκος Κοκλώνης ετοιμάζουν αυτό το Σάββατο ένα ακόμη live με πολύ κέφι και πολλές εκπλήξεις.

Καθώς η πορεία προς τον ημιτελικό και τον τελικό μπαίνει στην τελική ευθεία, κάθε εμφάνιση αποκτά ξεχωριστή σημασία και τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο.

Αυτή την εβδομάδα το J2US υποδέχεται τη γνώριμή του, εκρηκτική Κέλλυ Κελεκίδου, που επιστρέφει στη σκηνή του αποφασισμένη να ξεσηκώσει το κοινό με ένα πρόγραμμα γεμάτο επιτυχίες!

Στη σκηνή του J2US ανεβαίνει και ο αγαπημένος στιχουργός και ερμηνευτής Βασίλης Δήμας, σε μια εμφάνιση με έντονο ρυθμό και ενέργεια.

Στην κριτική επιτροπή επιστρέφουν ως guests, ο Γιάννης Ζουγανέλης και η Μαρία Αλιφέρη, καθώς η χημεία που δημιούργησαν στο προηγούμενο live με τις εύστοχες προσεγγίσεις και τον ιδιαίτερο τρόπο που σχολίασαν τις εμφανίσεις, άφησε στίγμα.

Σταθερά στη θέση τους οι έμπειροι Βίκυ Σταυροπούλου, Σταμάτης Φασουλής και Καίτη Γαρμπή, που γνωρίζουν καλά και συμμετέχουν στην αγωνία των ζευγαριών σε αυτό το στάδιο και καλούνται να στηρίξουν την προσπάθειά τους αλλά και να κρίνουν, ταυτόχρονα, με ψυχραιμία και αξιοκρατικά κριτήρια.

Όπως πάντα, στα backstage ο Τρύφωνας Σαμαράς και η Cinderella δίνουν το δικό τους χαρούμενο παλμό, καταγράφοντας αβίαστα και χωρίς… σενάριο, αυθόρμητες, αστείες και απολαυστικές στιγμές πίσω από τη σκηνή.

Το J2US μπαίνει πλέον στην πιο κρίσιμη φάση του με το βλέμμα στραμμένο στον ημιτελικό στις 21 Μαΐου και τον μεγάλο τελικό στις 23 Μαΐου, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο την ένταση και την αγωνία.

J2US – Τα τραγούδια της βραδιάς

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΟΥΛΟΣ – ΔΑΝΙΕΛΑ ΧΑΤΖΗ

Θεσσαλονίκη – Δημήτρης Μητροπάνος

Μουσική: Γιώργος Ζαμπέτας

Στίχοι: Ηλίας Ηλιόπουλος, Γιώργος Ζαμπέτας

Έσπασε η νύχτα- Αντώνης Ρέμος

Μουσική: Αντώνης Βαρδής

Στίχοι: Όλγα Βλαχοπούλου

ΧΑΡΗΣ ΛΕΜΠΙΔΑΚΗΣ – ΦΑΙΗ ΘΕΟΧΑΡΗ

Οδός Τσιμισκή – Πέτρος Ιακωβίδης

Μουσική – Στίχοι: Πέτρος Ιακωβίδης

Γέλα μου – Δέσποινα Βανδή

Μουσική/ Στίχοι: Βασίλης Καρράς

ΜΑΙΡΗ ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ – ΣΤΑΝ

Δικαίωμα μου – Πασχάλης Τερζής

Μουσική: Χρήστος Δάντης

Στίχοι: Βασίλης Γιαννόπουλος

Δεν θέλω τέτοιους φίλους – Πασχάλης Τερζής

Μουσική: Γιάννης Παπαδόπουλος

ΣτίχοΙ: Γιώργος Πηλιανίδης

DJ DELEASIS – ΕΦΗ ΘΩΔΗ

Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Κωνσταντίνος Αργυρός

Μουσική – Στίχοι: Πέτρος Ιακωβίδης

Ο Σαλονικιός – Στράτος Διονυσίου

Μουσική: Χρήστος Νικολόπουλος

Στίχοι: Λευτέρης Παπαδόπουλος

ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΗΛΙΑΔΗ

Στο Λευκό Πύργο – Κώστας Μακεδόνας

Μουσική: Γιώργος Ζαμπέτας

Στίχοι: Ξενοφώντας Φιλέρης

Ο δικός μου ο δρόμος – Πασχάλης Τερζής

Μουσική: Γιώργος Θεοφάνους

Στίχοι: Εύη Δρούτσα

