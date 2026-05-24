Το J2US ολοκλήρωσε τον έβδομο κύκλο του τα ξημερώματα της Κυριακής, με τον Νίκο Κοκλώνη να ανακοινώνει τους μεγάλους νικητές του φετινού τελικού.

Την πρώτη θέση κατέκτησαν η Μαίρη Αργυριάδου και ο Stan, ύστερα από μία ιδιαίτερα δυνατή πορεία στα τελευταία live του σόου.

Στον μεγάλο τελικό βρέθηκαν επίσης, η Αγγελική Ηλιάδη με τον Μιχάλη Ιατρόπουλο, καθώς και ο Δημήτρης Σκουλός με τη Φαίη Θεοχάρη.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η Μαίρη Αργυριάδου ευχαρίστησε συγκινημένη τον Νίκο Κοκλώνη για τη στήριξη που τους έδειξε από την αρχή του παιχνιδιού, ενώ ο Stan μίλησε για «ένα υπέροχο πάρτι», ευχαριστώντας την παραγωγή, την κριτική επιτροπή και τον κόσμο που τους ψήφισε.

