Το J2US μετρά αντίστροφα για την μεγάλη πρεμιέρα που θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο 14 Φεβρουαρίου στις 20:00, στο Open.

Τις προηγούμενες ημέρες, ο CEO της BarkingWell Media και παρουσιαστής του σόου, Νίκος Κοκλώνης, είχε λάβει μέρος στα γυρίσματα του εντυπωσιακού trailer κι είχε αφεθεί στα μαγικά χέρια του hair expert Βασίλη Μπουλούμπαση και της make up artist Κίκης Αϊβάζη.

Πριν από λίγη ώρα κυκλοφόρησε επίσημα το trailer του φαντασμαγορικού σόου, όπου ο Νίκος Κοκλώνης είναι παγωμένος σαν να βρίσκεται σε ταινία επιστημονικής φαντασίας. Τελικά, η «επιστημονική ομάδα» τον ξεπαγώνει και η ενέργεια πλημμυρίζει το σκηνικό.

«Ο πάγος έσπασε, J2US».

Δείτε το εντυπωσιακό trailer:

govastiletto.gr – Νίκος Κοκλώνης για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ: «Πόνος που δεν χωράει στο μυαλό…»