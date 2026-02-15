Πρεμιέρα έκανε το J2US, μετά από 1,5 χρόνο τηλεοπτικής απουσίας, αυτή τη φορά μέσα από τη συχνότητα του Open!

Το λαμπερό show έκανε πρεμιέρα το βράδυ του Σαββάτου 14 Φλεβάρη, με κριτές την Καίτη Γαρμπή, τη Βίκυ Σταυροπούλου και τον Σταμάτη Φασούλη, ο οποίος δεν κατάφερε να είναι στο πλατό αυτό το βράδυ, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων στο θέατρο. Να αναφέρουμε όμως σε αυτό το σημείο ότι από το επόμενο Σάββατο θα είναι κανονικά στη θέση του στο μουσικό show.

H Βίκυ Σταυροπούλου καθυστέρησε να φτάσει στο show λόγω της απογευματινής παράστασής της στο θέατρο και λίγα λεπτά μετά την πρεμιέρα η γνωστή ηθοποιός εισέβαλε στο πλατό με μια πελώρια μηχανή την οποία οδηγούσε ο Αλέξης Γεωργούλης, ο οποίος ήταν ο αποψινός guest κριτής στο φαντασμαγορικό show.

Η Βίκυ Σταυροπούλου και ο Αλέξης Γεωργούλης άφησαν άναυδο τον Νίκο Κοκλώνη με την ανατρεπτική είσοδός τους, σαν άλλοι Στέλλα και Σωτήρης από το σήριαλ Είσαι το ταίρι μου.

Η εμφάνιση της Δέσποινας Βανδή στην πρεμιέρα

Λίγο νωρίτερα, στο J2US προβλήθηκε και ένα μήνυμα της Δέσποινας Βανδή, η οποία δεν θα είναι φέτος στην κριτική επιτροπή.

«Καλή πρεμιέρα, είμαι περίεργη να δω τι θα φοράς σε κάθε live, Βικάκι, θα μου λείψουν τα πειράγματά μας, είσαι σε καλά χέρια, δίπλα στον Σταμάτη. Σας στέλνω την αγάπη μου. Καίτη, είσαι υπέροχη. Σε όλη την ομάδα στέλνω την αγάπη μου. Σε όλα τα παιδιά που θα διαγωνιστούν, να περάσετε υπέροχα», ανέφερε μεταξύ άλλων η Δέσποινα Βανδή.

«Πόσο συγκινητικά είναι τα λόγια της Δέσποινας. Και επειδή πολλά γράφτηκαν, πολλά είπαν κάποιες εκπομπές, Δεσποινάκι σε ευχαριστούμε. Σ’ αγαπάμε πάρα πολύ, το J2US είναι οικογένεια σου και σε περιμένουμε όποτε θες εδώ. Ποτέ δεν τσακωθήκαμε, μάλιστα φάνηκε και από το βίντεο», σχολίασε ο Νίκος Κοκλώνης μετά την προβολή του βίντεο με το μήνυμα της Δέσποινας Βανδή.

