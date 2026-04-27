Ο άσος της Everton και της Εθνικής Αγγλίας, Jack Grealish, πιάστηκε στα «πράσα», καθώς ένα περιστατικό στο οποίο περιλαμβάνεται ο ίδιος, τον έχει επαναφέρει και πάλι στο προσκήνιο της επικαιρότητας.

Ο ποδοσφαιριστής φαίνεται να αποκοιμήθηκε από το ποτό, μετά από μια «χαλαρή» έξοδο με τους φίλους του το απόγευμα του Σαββάτου, 25/4.

Ο 30χρονος ποδοσφαιριστής βρίσκεται αυτή τη στιγμή εκτός των αγώνων, αφού υποβλήθηκε πρόσφατα σε χειρουργείο στο πόδι του, λόγω τραυματισμού που είχε υποστεί. Είτε έχει πάρει πάρα πολύ βαριά την αποχή του από το άθλημα, είτε βρήκε την ευκαιρία να ξεσαλώσει. Το απόγευμα του Σαββάτου έφτασε στο μπαρ Stories στο Μάντσεστερ γύρω στις 4:30 το απόγευμα, αλλά ούτε μία ώρα αργότερα είχε αποκοιμηθεί, με τον κόσμο που βρισκόταν εκεί να τον βιντεοσκοπεί. Ένας εκ των παρευρισκόμενων είπε: «Οι φίλοι του προσπάθησαν να τον σηκώσουν, αλλά το ποτό πρέπει να τον είχε κουράσει».

Λόγω του τραυματισμού του, αναμένεται να χάσει όλη την υπόλοιπη σεζόν με την Everton, καθώς και το Παγκόσμιο Κύπελλο. Τον Μάρτιο ανέβασε στο λογαριασμό του μια σειρά από φωτογραφίες, διαβεβαιώνοντας ότι εργάζεται σκληρά για να επιστρέψει πίσω στο γήπεδο, όσο πιο σύντομα γίνεται και όσο πιο δυνατός γίνεται, με σκοπό να στηρίξει την ομάδα του. Αυτή του την υπόσχεση, όπως φαίνεται, δεν την κράτησε και με μεγάλη επιτυχία.