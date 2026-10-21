Ο Jacob Elordi αναλαμβάνει να δώσει τη φωνή του στην αυτοβιογραφία του Eric Dane, με τίτλο «My Book of Days: A Memoir in Moments», τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τη μνήμη του ηθοποιού με τον οποίο συνεργάστηκε στη σειρά «Euphoria».

Ο 29χρονος πρωταγωνιστής θα είναι ο βασικός αφηγητής της ηχητικής έκδοσης του βιβλίου, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 3 Νοεμβρίου.

Την είδηση επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του εκδοτικού οίκου Penguin Random House στο Entertainment Weekly, την Τρίτη 20 Οκτωβρίου.

Η σχέση των δύο ηθοποιών πέρα από τα γυρίσματα του «Euphoria»

Η συνεργασία τους στη δημοφιλή σειρά τούς έφερε κοντά, με τον Eric Dane να έχει υποδυθεί τον τηλεοπτικό πατέρα του Jacob Elordi. Ο ίδιος είχε μιλήσει με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον νεαρό συνάδελφό του, αναδεικνύοντας τόσο τον αμοιβαίο σεβασμό τους, όσο και την κοινή τους αγάπη για την υποκριτική.

Σε συνέντευξή του στο Too Fab, το 2025, λίγο πριν από την τρίτη σεζόν της σειράς, ο Dane είχε περιγράψει τη συνεργασία τους ως μια ξεχωριστή εμπειρία, τονίζοντας τον επαγγελματισμό και την αφοσίωση του Elordi.

«Ο Jacob κι εγώ τρέφουμε πολύ βαθύ σεβασμό ο ένας για τον άλλον εκτός γυρισμάτων. Είναι πραγματικά υπέροχος άνθρωπος. Και είναι πολύ διασκεδαστικό να δουλεύεις μαζί του. Είναι ένας εξαιρετικά αφοσιωμένος ηθοποιός, κάτι που μας επιτρέπει να συζητάμε πότε-πότε για την τέχνη της υποκριτικής. Και μας αρέσει πολύ να το κάνουμε αυτό. Είναι πραγματικά υπέροχα να δουλεύεις μαζί του», είχε δηλώσει.

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— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 21, 2026

Η αυτοβιογραφία του Eric Dane μετά τον θάνατό του

Ο Eric Dane έφυγε από τη ζωή τον Φεβρουάριο, σε ηλικία 53 ετών, έπειτα από μάχη με την αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS).

Η κυκλοφορία της αυτοβιογραφίας του, μέσα από την αφήγηση του Jacob Elordi, δίνει την ευκαιρία στο κοινό να έρθει σε επαφή με προσωπικές στιγμές και εμπειρίες από τη ζωή του ηθοποιού.

Το «My Book of Days: A Memoir in Moments» αναμένεται να κυκλοφορήσει σε ηχητική μορφή στις 3 Νοεμβρίου, περίπου εννέα μήνες μετά τον θάνατό του.

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