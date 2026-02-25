Η διαχρονική ιστορία πάθους και καταστροφής επέστρεψε στη μεγάλη οθόνη, αυτή τη φορά μέσα από το βλέμμα της Emerald Fennell, σε μια σκοτεινή και σαγηνευτική μεταφορά του μυθιστορήματος Ανεμοδαρμένα Ύψη της Emily Brontë.

Το τραγικό μυθιστόρημα Ανεμοδαρμένα Ύψη («Wuthering Heights») ακολουθεί έναν καταδικασμένο έρωτα μεταξύ των δύο πρωταγωνιστών, της Catherine Earnshaw και του Heathcliff που καταλήγει σε εμμονή για εκδίκηση. Σε ένα σκοτεινό, γοτθικό τοπίο των Yorkshire Moors, η ταινία εξερευνά θέματα όπως η εμμονή, η απώλεια, η εκδίκηση και η αδυναμία της αγάπης να σβήσει, ακόμη και όταν μετατρέπεται σε πόνο.

Σε μια πρόσφατη συνέντευξη στο Fandango, η Margot Robbie αναφέρθηκε στη συνεργασία της με τον επίσης Αυστραλό Jacob Elordi. «Είμαι τόσο εξαρτημένη από τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζομαι και τους αγαπώ όλους τόσο πολύ και νιώθω τόσο συντετριμμένη όταν τελειώνει μια δουλειά και δεν θέλω ποτέ να τελειώσει», είπε η ηθοποιός.

Η «εκρηκτική» χημεία του Elordi με την Robbie

Αναμφισβήτητα ο Jacob Elordi τόσο λόγω του υποκριτικού ταλέντου όσο και της φυσικής του ομορφιάς έχει κλέψει τις καρδιές πολλών γυναικών.

Ο ηθοποιός μιλώντας στη «The Sun» αποκάλυψε ότι υπήρχε έντονη χημεία ανάμεσα σε εκείνον και στη συμπρωταγωνίστριά του από την πρώτη στιγμή που γνωρίστηκαν. Για τα γυρίσματα είπε αρχικά: «Είναι σαν να ακούς “Action” και να είσαι σαν άλογο σε ιππόδρομο. Φεύγεις κατευθείαν από την εκκίνηση».

Όσον αφορά στις σκηνές σεξ, ο Elordi τόνισε πως «δεν διαφέρουν καθόλου από τη χορογραφία μιας σκηνής μάχης ή μιας χορευτικής ακολουθίας», εξηγώντας έπειτα: «Είναι υπερ-τεχνικό, ειδικά η σκηνή όπου -δεν είναι σκηνή σεξ- αλλά είμαι από πάνω (στη Robbie) με τα χέρια μου, αυτό είναι χορογραφημένο, γιατί σε τέτοιο φωτισμό έχεις πολύ περιορισμένο χώρο για να κινηθείς. Οπότε ό,τι κάνεις πρέπει να “χωράει” στο κάδρο και να λειτουργεί με τον φωτισμό».

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός πρόσθεσε για τη Margot Robbie, αποθεώνοντάς τη: «Αν έχεις την ευκαιρία να μοιραστείς ένα κινηματογραφικό πλατό με τη Margot Robbie, θα φροντίσεις να βρίσκεσαι σε απόσταση πέντε με δέκα μέτρων από εκείνη ανά πάσα στιγμή».

Η χημεία, άλλωστε, είναι από εκείνα τα πράγματα που δεν χρειάζεται εξηγήσεις. Τη νιώθεις. Και στην περίπτωση του Jacob Elordi και της Margot Robbie, ακόμη κι εμείς που τους παρακολουθούμε από απόσταση, αντιλαμβανόμαστε μια ιδιαίτερη σύνδεση, η οποία φαίνεται να επιβεβαιώνεται από τις κοινές δημόσιες εμφανίσεις τους.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, ο Jacob Elordi φαίνεται να τρέχει μπροστά από τη 35χρονη Margot Robbie, καθώς έφταναν στο Le Grand Rex για την VIP προβολή της ταινίας. Μόλις ανέβηκε τα σκαλιά που οδηγούσαν στη σκηνή, γύρισε πίσω για να τη βοηθήσει να κρατήσει την εντυπωσιακή ουρά του βελούδινου φορέματός της.

Oι θαυμαστές ενθουσιάστηκαν με τη στιγμή. Ένας από αυτούς σχολίασε χαρακτηριστικά: «Τι άντρας». Άλλοι αναρωτήθηκαν αν αυτή η αμοιβαία τρυφερότητα κρύβει κάτι παραπάνω ή αν πρόκειται απλώς για μια ακόμη ένδειξη της δυνατής τους συνεργασίας.

Κάποιοι, βέβαια, δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο η κίνηση του Jacob να ήταν μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής προώθησης της ταινίας, με στόχο να αναδειχθεί η χημεία των δύο πρωταγωνιστών.

Ο στενός δεσμός της Margot Robbie και του Jacob Elordi εκτός οθόνης

Οι δύο ηθοποιοί έχουν απασχολήσει επανειλημμένα τα media κατά τη διάρκεια της press tour του «Wuthering Heights» για τη σχέση τους εκτός οθόνης. Στην αρχή της περιοδείας τύπου, η Margot Robbie είχε δηλώσει σε συνέντευξή της στο Fandango ότι ένιωθε «συν-εξαρτώμενη» με τον Jacob Elordi. Από την πλευρά του, ο Jacob Elordi δεν έχει κρύψει τον θαυμασμό του για τη Margot Robbie.

Ωστόσο, κάποια από τα σχόλια της Margot Robbie προκάλεσαν αντιδράσεις, καθώς σε μεταγενέστερη συνέντευξη παραδέχτηκε ότι όταν δεν έβλεπε τον Elordi στο πλατό, ένιωθε «ανήσυχη και χαμένη».

Μερικοί θαυμαστές θεώρησαν άβολες αυτές τις δηλώσεις, δεδομένου ότι η ηθοποιός είναι παντρεμένη. Όπως και να έχει, η σχέση των δύο παραμένει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, είτε πρόκειται για μια εξαιρετικά δεμένη επαγγελματική συνεργασία, είτε για κάτι που απλώς μοιάζει πολύ αληθινό για να περάσει απαρατήρητο.

Ποιος είναι ο Jacob Elordi

O Jacob Elordi στα 29 του χρόνια έχει καταφέρει να κατακτήσει το Χόλιγουντ με τρόπο που λίγοι ηθοποιοί της γενιάς του έχουν πετύχει.

Είναι από τους πιο γοητευτικούς ηθοποιούς της γενιάς του. Ο ρόλος του μυστηριώδους και sexy Heathcliff στην ταινία «Wuthering Heights» (Ανεμοδαρμένα Ύψη) τον έχει εκτοξεύσει στη λίστα με τα πιο hot ονόματα στο Hollywood αυτή τη στιγμή.

Είναι Αυστραλός ηθοποιός, γεννημένος στις 26 Ιουνίου 1997 στο Μπρίσμπεϊν. Σπούδασε σε καθολικά σχολεία στην Αυστραλία πριν μετακομίσει στο Λος Άντζελες το 2017.

Ο Jacob Elordi έχει ύψος σχεδόν δύο μέτρα (1,97 μ.). Ο ίδιος άλλωστε σε φωτογραφίσεις, έχει την τάση να χαμηλώνει το κεφάλι του και να λυγίζει το ένα γόνατό του, ώστε να μην ξεχωρίζει πολύ ανάμεσα στους συναδέλφους του.

Το ύψος του τον έχει βοηθήσει από κάποιες απόψεις και από άλλες έχει αποτελέσει εμπόδιο. Όταν ήταν 15 ετών, η μητέρα του τον ενθάρρυνε να δοκιμάσει την τύχη του ως μοντέλο. Ωστόσο, δεν τα κατάφερε: τον απέρριψαν επειδή ήταν “πολύ ψηλός “. Σήμερα, είναι ευγνώμων για ό,τι συνέβη. «Ειλικρινά, νομίζω ότι θα ήμουν πολύ δυστυχισμένος αν είχα ασχοληθεί με αυτό», δήλωσε στο περιοδικό Men’s Health.

Σημαντικοί Σταθμοί στην Καριέρα του

The Kissing Booth (2018–2021): Έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από την τριλογία του Netflix στον ρόλο του Noah Flynn.

Euphoria (2019–σήμερα): Κέρδισε την αποδοχή των κριτικών για την ερμηνεία του ως ο προβληματικός Nate Jacobs στη σειρά του HBO.

Priscilla & Saltburn (2023): Ενσάρκωσε τον Elvis Presley στην ταινία της Sofia Coppola και πρωταγωνίστησε στο ψυχολογικό θρίλερ Saltburn, για το οποίο έλαβε υποψηφιότητα για BAFTA.

Frankenstein (2025): Πρωταγωνιστεί ως το «Πλάσμα» στην ταινία του Guillermo del Toro. Για τον ρόλο αυτό απέσπασε το Βραβείο Critics’ Choice 2026 Καλύτερου Β’ Ανδρικού Ρόλου και την πρώτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ.

Παρά την επιτυχία του στα Ανεμοδαρμένα Ύψη, ο Jacob Elordi έχει εντυπωσιάσει τους κριτικούς με τη σχεδόν αγνώριστη εμφάνισή του στον Frankenstein του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο.

Αξίζει να αναφέρουμε πως το όνομά του έχει πέσει στο τραπέζι ως ο διάδοχος του Daniel Craig στην ταινία James Bond.

Η προσωπική ζωή του Jacob Elordi

Η προσωπική ζωή του Jacob Elordi απασχολεί συχνά τα μέσα ενημέρωσης λόγω των σχέσεών του με γνωστές προσωπικότητες.

Ο Elordi έχει ένα ιστορικό σχέσεων με συμπρωταγωνίστριές του και γνωστά μοντέλα:

Joey King (2017–2018): Γνωρίστηκαν στα γυρίσματα του The Kissing Booth.

Zendaya (2019–2020): Αν και δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ επίσημα, φωτογραφήθηκαν πολλές φορές μαζί κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους στο Euphoria.

Παρά τη δημοσιότητά του, προσπαθεί να κρατά χαμηλό προφίλ και έχει δηλώσει ότι η συνεχής προσοχή των παπαράτσι τον δυσκολεύει.

Kaia Gerber (2020–2021): Η σχέση τους με το γνωστό μοντέλο διήρκεσε περίπου έναν χρόνο και έληξε φιλικά τον Νοέμβριο του 2021.

Στις αρχές του 2026, το όνομά του συνδέθηκε με την Ana de Armas μετά από μια «ζεστή» εμφάνιση στις Χρυσές Σφαίρες, καθώς και με το μοντέλο Madi Fogg στο Λονδίνο, χωρίς όμως επίσημη επιβεβαίωση.

Ο Elordi είναι λάτρης της φωτογραφίας και συχνά κουβαλάει μια vintage κάμερα, ενώ αγαπά τα ζώα, έχοντας έναν σκύλο που ονομάζεται Layla. Επίσης διατηρεί στενούς δεσμούς με τους γονείς του (Melissa και John) και τις τρεις μεγαλύτερες αδελφές του.

Σήμερα, αν κάτι είναι βέβαιο, είναι ότι ο Jacob Elordi δεν είναι πια απλώς ένα «όμορφο πρόσωπο», αλλά ένας από τους πιο περιζήτητους ηθοποιούς της γενιάς του, έτοιμος να κατακτήσει την κορυφή του Χόλιγουντ.

