O Jacob Elordi είναι ένας από τους πιο γοητευτικούς ηθοποιούς της γενιάς του. Ο ρόλος του μυστηριώδους και sexy Heathcliff στην ταινία «Wuthering Heights» (Ανεμοδαρμένα Ύψη) τον έχει εκτοξεύσει στη λίστα με τα πιο hot ονόματα στο Hollywood αυτή τη στιγμή.

Εκτός του ότι διαθέτει ένα από τα πιο σαγηνευτικά πρόσωπα στο καστ της ταινίας «Euphoria», όπου υποδύθηκε ένα ηθικά αμφιλεγόμενο καρδιοκατακτητή, ο Jacob Elordi έχει μια επιβλητική σωματική διάπλαση ασυνήθιστων αναλογιών. Ωστόσο, ο ίδιος καταφέρνει να το καμουφλάρει πολύ καλά, όταν ποζάρει στο κόκκινο χαλί δίπλα σε συναδέλφους του. Το ίδιο κάνει και τώρα δίπλα στη Margot Robbie, η οποία έχει ύψος μόλις 1,68 μέτρα.

Πώς καμουφλάρει το ύψος του στις ταινίες και στο κόκκινο χαλί;

Όμως, πόσο ύψος έχει ο σταρ του «Wuthering Heights»; Ο Jacob Elordi έχει ύψος σχεδόν δύο μέτρα (1,97 μ.). Ίσως να μην το προσέξατε όταν τον είδατε με την πρώην κοπέλα του, Kaia Gerber, καθώς το μοντέλο έχει ύψος σχεδόν 1,80 μ.

Άλλωστε, ο ίδιος σε φωτογραφίσεις, έχει την τάση να χαμηλώνει το κεφάλι του και να λυγίζει το ένα γόνατό του, ώστε να μη ξεχωρίζει πολύ ανάμεσα στους συναδέλφους του.

Ωστόσο, το ύψος του έχει γίνει θέμα συζήτησης σε συνεντεύξεις και ρεπορτάζ. «Είμαι τόσο ψηλός από τότε που ήμουν 15 ή 16 ετών», έχει πει σε συνέντευξη, «γεννήθηκα με ύψος 65 εκατοστά».

Το ύψος του τον έχει βοηθήσει από κάποιες απόψεις και από άλλες έχει αποτελέσει εμπόδιο. Όταν ήταν 15 ετών, η μητέρα του τον ενθάρρυνε να δοκιμάσει την τύχη του ως μοντέλο. Ωστόσο, δεν τα κατάφερε: τον απέρριψαν επειδή ήταν «πολύ ψηλός». Σήμερα, είναι ευγνώμων για ό,τι συνέβη. «Ειλικρινά, νομίζω ότι θα ήμουν πολύ δυστυχισμένος αν είχα ασχοληθεί με αυτό», δήλωσε στο περιοδικό Men’s Health.

Στην υποκριτική, το ύψος είναι κάτι που μπορεί να καμουφλαριστεί σχετικά εύκολα, αλλά τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα όταν το υπόλοιπο καστ έχει μέτριο ή κάτω του μετρίου ύψος. «Πάντα με ταιριάζουν με γυναίκες που είναι πάνω από 1,75 μέτρα», υποστήριξε κάποτε, ίσως αναφερόμενος στη Sydney Sweeney, η οποία έχει ύψος 1,78 μέτρα.

Αυτό μερικές φορές σήμαινε ότι το κινηματογραφικό συνεργείο αναγκαζόταν να καταφύγει σε κόλπα, όπως το να σηκώνει τους συναδέλφους του ηθοποιούς σε κουτιά για να μπορούν να εμφανίζονται στο πλάνο μαζί του. Άλλες φορές, ο Jacob Elordi είναι εκείνος που σκύβει στο επίπεδό τους.

