Στο Met Gala 2026, ο Jacquemus ήταν από τα πρόσωπα που κατάφεραν να ξεχωρίσουν όχι με υπερβολή ή θεατρικότητα, αλλά με μια βαθιά προσωπική και συγκινητική κίνηση που έδωσε διαφορετικό τόνο στη βραδιά.

Ο Γάλλος σχεδιαστής επέλεξε να συνοδεύσει στο κόκκινο χαλί την 80χρονη γιαγιά του, μετατρέποντας την εμφάνισή του σε μια στιγμή με έντονο συναισθηματικό φορτίο.

Η παρουσία της, μάλιστα, είχε ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς ήταν το πρώτο της μεγάλο ταξίδι εκτός Ευρώπης, κάτι που έκανε τη στιγμή ακόμη πιο ιδιαίτερη.

Η ιδέα πίσω από την εμφάνιση είχε αρχικά έναν πιο καλλιτεχνικό χαρακτήρα, εμπνευσμένο από την έννοια της “καθαρής αρχής” και της απλότητας στη μόδα. Στην πράξη όμως, αυτό που κυριάρχησε δεν ήταν η θεωρία του design, αλλά η εικόνα δύο γενεών που μοιράζονται μια τόσο συμβολική εμπειρία σε ένα από τα πιο διάσημα events του κόσμου.

Μέσα από ανάρτησή του, ο σχεδιαστής περιέγραψε τη στιγμή με συγκίνηση, εξηγώντας ότι ήθελε να ζήσουν τη βραδιά σαν έναν “λευκό καμβά”, καθαρό και φωτεινό, τονίζοντας ότι για εκείνη ήταν το πρώτο μεγάλο της ταξίδι με αεροπλάνο.

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο Jacquemus ευχαρίστησε τους διοργανωτές και την Anna Wintour, ενώ η φράση του «η οικογένεια είναι εκεί όπου ξεκινά η τέχνη μου», έγινε γρήγορα από τα πιο συζητημένα quotes της βραδιάς.

Μια στιγμή που θύμισε ότι ακόμη και σε ένα event γεμάτο λάμψη και υψηλή μόδα, οι πιο δυνατές εικόνες είναι συχνά οι πιο ανθρώπινες.

