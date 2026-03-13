Με ένα ιδιαίτερα εκκεντρικό αξεσουάρ εμφανίστηκε ο Jaden Smith στο Paris Fashion Week, τραβώντας αμέσως τα βλέμματα των φωτογράφων και των fashion lovers.

Ο γνωστός ράπερ βρέθηκε στην επίδειξη του οίκου Louis Vuitton κρατώντας μια εντυπωσιακή τσάντα σε σχήμα κουκλόσπιτου.

Για την εμφάνισή του επέλεξε ένα μινιμαλιστικό, ολομαύρο σύνολο: μπλούζα, πλισέ παντελόνι και cropped δερμάτινο μπουφάν, τα οποία συνδύασε με μαύρα μποτάκια, γυαλιά ηλίου και διακριτικά χρυσά κοσμήματα. Το πραγματικό όμως highlight του look ήταν η ιδιαίτερη τσάντα που κρατούσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το εντυπωσιακό αυτό κομμάτι κοστίζει περίπου 47.000 δολάρια και αποτελεί μινιατούρα της ιστορικής έπαυλης του οίκου Louis Vuitton, της Maison d’Asnières, η οποία βρίσκεται στα προάστια του Παρισιού.

Το συγκεκριμένο σχέδιο αποτελεί φόρο τιμής στην ιστορία του διάσημου οίκου και στην παράδοση της χειροτεχνίας που τον χαρακτηρίζει. Δεν είναι τυχαίο ότι η Maison d’Asnières, που χρονολογείται από το 1859, συνεχίζει μέχρι σήμερα να εμπνέει δημιουργούς του brand, όπως τον Nicolas Ghesquière και τον Pharrell Williams.

Με αυτή την εμφάνιση, ο Jaden Smith απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι δεν φοβάται να πειραματιστεί με τη μόδα, μετατρέποντας κάθε του εμφάνιση σε ένα ξεχωριστό fashion moment.

