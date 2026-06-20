Σε ηλικία 85 ετών έφυγε από τη ζωή ο James Burrows, ένας από τους πιο επιδραστικούς σκηνοθέτες στην ιστορία της αμερικανικής τηλεόρασης, γνωστός μεταξύ άλλων, για τη συμβολή του στη θρυλική σειρά Friends.

Ο Burrows υπήρξε συνδημιουργός της κωμικής σειράς Cheers, ενώ στη μακρόχρονη καριέρα του σκηνοθέτησε περισσότερα από 1.000 επεισόδια δημοφιλών sitcoms όπως: The Big Bang Theory, Will & Grace, Taxi, Frasier και 3rd Rock from the Sun.

Στη διάρκεια της πορείας του απέσπασε 11 βραβεία Emmy και πέντε βραβεία της Ένωσης Σκηνοθετών Αμερικής, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στον χώρο της τηλεοπτικής κωμωδίας.

Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε η οικογένειά του, αναφέροντας πως «έφυγε ήρεμα έχοντας στο πλευρό του τα αγαπημένα του πρόσωπα», ενώ τον χαρακτήρισε ως έναν δημιουργό που διαμόρφωσε γενιές κωμωδίας και χάρισε χαρά στο παγκόσμιο κοινό.

James Burrows, legendary director of Cheers and Friends, dies aged 85 https://t.co/dySfWxUlyS — BBC News (UK) (@BBCNews) June 20, 2026

Συγκινητικά ήταν και τα μηνύματα αποχαιρετισμού από ηθοποιούς του Friends, όπως ο Matt LeBlanc, ο David Schwimmer και η Lisa Kudrow, οι οποίοι εξέφρασαν δημόσια την ευγνωμοσύνη και τη θλίψη τους για την απώλεια του σκηνοθέτη που σημάδεψε την καριέρα τους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Matt LeBlanc (@mleblanc)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη David Schwimmer (@_schwim_)





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