Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Ο James Pickens Jr. μίλησε ανοιχτά για τη δική του διάγνωση με καρκίνο του προστάτη, λίγες μόνο ημέρες μετά την αποκάλυψη ότι ο χαρακτήρας του στο Grey’s Anatomy διαγνώστηκε με καρκίνο στο midseason finale της 22ης σεζόν.

Στις τελευταίες στιγμές του επεισοδίου της 13ης Νοεμβρίου, ο χαρακτήρας του James Pickens, ο Δρ. Richard Webber, αποκαλύπτει ότι έχει καρκίνο. Τώρα, σε μια ειλικρινή συνέντευξη στο Black Health Matters, ο 73χρονος ηθοποιός μιλά για τη στιγμή που έμαθε ότι είναι ο επόμενος στην οικογένειά του που αντιμετωπίζει καρκίνο του προστάτη.

Ο James Pickens είπε: «Δεν είναι είδηση που θέλει κανείς να ακούσει, αλλά για να είμαι ειλικρινής, ο καρκίνος του προστάτη υπάρχει έντονα στην οικογένειά μου. Ο πατέρας μου τον είχε. Είχε πολλά αδέλφια· αρκετοί από αυτούς τον είχαν επίσης. Θα είχα εκπλαγεί αν δεν τον εμφάνιζα».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Έχω έναν πρώτο ξάδελφο 90 ετών, που είναι ακόμη ζωντανός· κι εκείνος τον είχε. Ο γιος του τον έχει. Μερικά από τα αδέλφια του τον είχαν. Κανείς, όσο γνωρίζω, δεν έχει πεθάνει από αυτό». Λόγω του οικογενειακού ιστορικού, ο James Pickens ήταν ιδιαίτερα προσεκτικός με την υγεία του, κάνοντας ετήσιες ιατρικές εξετάσεις και ξεκινώντας τη μέτρηση PSA (ειδικό προστατικό αντιγόνο) στην ηλικία των 41.

Ο ίδιος θυμήθηκε: «Ο ουρολόγος μου είπε: “Επειδή ήσουν τόσο επιμελής σε αυτό το κομμάτι της υγείας σου, ήταν προς όφελός σου. Μπορέσαμε να το εντοπίσουμε τόσο νωρίς επειδή εξεταζόσουν”», είπε στο Black Health Matters. Κατά την ετήσια εξέτασή του τον Ιανουάριο, οι γιατροί παρατήρησαν αυξημένα επίπεδα PSA και τον παρέπεμψαν σε ουρολόγο, ο οποίος του έκανε μαγνητική τομογραφία. «Αποκάλυψε, όπως το είπε, κάτι ύποπτο».

Μια επακόλουθη βιοψία αποκάλυψε ένα όγκο, και μια τομογραφία PET έδειξε ότι ο καρκίνος δεν είχε εξαπλωθεί πέρα από τον προστάτη. Ο James Pickens Jr. επέλεξε να υποβληθεί σε ριζική προστατεκτομή, που έγινε ρομποτικά από δύο ουρολόγους, για την αφαίρεση του όγκου.

Ο ηθοποιός είπε: «Το εντοπίσαμε πολύ νωρίς, και έτσι θεώρησαν ότι αυτός θα ήταν ο καλύτερος δρόμος», σημειώνοντας: «Έχω μια σπάνια παραλλαγή που δεν βλέπεις συχνά. Ήθελαν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να το παρακολουθούν.»

«Ήταν αρκετά σπάνια, ώστε να θέλουν να βεβαιωθούν ότι έβαζαν όλα τα “Τ” και τελείωναν όλα τα “Ι”», πρόσθεσε. «Αλλά δεν είχαν ξαναδεί τέτοια περίπτωση να εντοπίζεται τόσο νωρίς.» Ο James Pickens είπε στο Black Health Matters ότι μοιράζεται δημόσια την προσωπική ιστορία του για να μειώσει το στίγμα που έχουν οι άντρες στο να μιλούν ανοιχτά για την υγεία τους.

«Για το πού βρισκόμαστε και πώς βλέπουμε την ιατρική κοινότητα, ειδικά ως Αφροαμερικανοί άντρες», είπε. «Ξέρουμε την ιστορία, και πόσο πίσω πάει, σχετικά με την επιφυλακτικότητά μας να εξεταζόμαστε, ακόμη και να κάνουμε κάτι τόσο απλό όσο μια γενική εξέταση.»

Ο James Pickens γύρισε ένα ενημερωτικό βίντεο με το Black Health Matters για να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης.

«Ένας στους οκτώ άντρες θα διαγνωστεί με καρκίνο του προστάτη στη διάρκεια της ζωής του», λέει στο βίντεο. «Για τους μαύρους άντρες, ο κίνδυνος είναι ακόμη μεγαλύτερος. Ευτυχώς, ο καρκίνος του προστάτη είναι ιδιαίτερα θεραπεύσιμος, αλλά το κλειδί είναι η έγκαιρη διάγνωση και μερικές φορές δεν υπάρχουν καθόλου συμπτώματα.»

Τέλος, ο James Pickens προσθέτει: «Σήμερα, είμαι ζωντανή απόδειξη ότι η έγκαιρη διάγνωση λειτουργεί. Αν είσαι μαύρος, ή αν υπάρχει ιστορικό καρκίνου του προστάτη στην οικογένειά σου, μίλησε με τον γιατρό σου για να ξεκινήσεις εξετάσεις από τα 40.»

‘Grey’s Anatomy’ Star James Pickens Jr. Reveals Cancer Diagnosis, Which Mirrors His On-Screen Character’s https://t.co/Fp8ytvSLRB — People (@people) November 16, 2025

govastiletto.gr – Grey’s Anatomy – Eric Dane: Διαγνώστηκε με τη νόσο του Stephen Hawking