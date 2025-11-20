Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Jane Fonda παραδέχτηκε σε νέα της συνέντευξη πως δεν πίστευε ποτέ ότι θα έφτανε τα 87 της χρόνια.

Μιλώντας στο podcast «IMO» της Michelle Obama, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι ήταν «σίγουρη πως δεν θα ζήσει πάνω από 30 ετών».

«Δεν πίστευα πως θα ζήσω μετά τα 30. Ήμουν σίγουρη ότι θα πεθάνω», είπε, προσθέτοντας: «Δεν είμαι προσωπικότητα που εθίζεται, αλλά πίστευα ότι θα πεθάνω από ναρκωτικά και μοναξιά».

Το γεγονός ότι πλέον πλησιάζει τα 88 της χρόνια το θεωρεί «απλώς συγκλονιστικό». Παρά τις δυσκολίες, τονίζει ότι δεν θα γύριζε πίσω ούτε λεπτό: «Αισθάνομαι πιο ολοκληρωμένη, πιο ολόκληρη. Είμαι πολύ ευτυχισμένη και ελεύθερη».

Η Jane Fonda τόνισε πως δεν φοβήθηκε ποτέ τα γηρατειά και ακόμα λιγότερο τον θάνατο. Όπως εξήγησε, η φιλοσοφία της άλλαξε γύρω στα 60, όταν συνειδητοποίησε ότι μπαίνει στην τελευταία φάση της ζωής της και έπρεπε να αποφασίσει πώς θα την περάσει: «Ο μεγαλύτερος φόβος μου ήταν να πεθάνω με τύψεις. Έβλεπα τον πατέρα μου να πεθαίνει γεμάτος τύψεις και αυτό ήταν καθοριστικό για μένα. Αν δεν θέλεις να πεθάνεις με τύψεις, τότε πρέπει να ζήσεις το τελευταίο μέρος της ζωής σου έτσι ώστε να μην υπάρχουν τύψεις».

Η ίδια υπογράμμισε τη σημασία της συγχώρεσης, και κυρίως της αυτοσυγχώρεσης: «Θέλω να περιβάλλομαι από ανθρώπους που με αγαπούν. Η συγχώρεση παίζει ρόλο, συμπεριλαμβανομένης της συγχώρεσης του εαυτού μου. Αυτό με έχει καθοδηγήσει τα τελευταία 30 χρόνια. Ζω για να μην έχω τύψεις».

Παράλληλα, η ηθοποιός επεσήμανε ότι «το γήρας μπορεί να είναι υπέροχο, αρκεί να το ζεις με πρόθεση».

Μίλησε για το πώς συνεχίζει να φροντίζει τον εαυτό της και να παραμένει δραστήρια: «Είμαι αμφιλεγόμενη, είμαι ακτιβίστρια, υπήρξα και πολύ αντιδημοφιλής. Τώρα είμαι δημοφιλής, αλλά δεν θα κρατήσει. Είναι σημαντικό όμως, για κάποιον σαν εμένα να δείχνει ότι μπορεί να είναι ενεργός, να φαίνεται καλά και να είναι ακόμη “λειτουργικός”. Αυτό δίνει κουράγιο στους νεότερους».

Why Jane Fonda Didn’t Think She Would ‘Live Past 30′https://t.co/VY4EdWhZ3q — Reality Tea (@RealityTea) November 19, 2025

