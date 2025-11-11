Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Μητέρα για δεύτερη φορά έγινε η Jasmine Tookes, μόλις δύο εβδομάδες μετά την εντυπωσιακή εμφάνισή της στον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης της, ανοίγοντας το Victoria’s Secret Fashion Show.

Το μοντέλο και ο σύζυγός της, Juan David Borrero, υποδέχτηκαν το νέο μέλος της οικογένειάς τους και η Jasmine μοιράστηκε τη χαρμόσυνη είδηση στα social media.

Σε μια σειρά ασπρόμαυρων φωτογραφιών, φαίνονται η Jasmine, ο Juan, η δίχρονη κόρη τους και ο νεογέννητος γιος τους.

Στη λεζάντα έγραψε: «Η μεγαλύτερη ευλογία. Mateo Ira Borrero», αποκαλύπτοντας έτσι και το όνομα του μωρού τους.

Μια πραγματικά μαγική στιγμή για την οικογένεια, που αποδεικνύει ότι το στυλ και η μητρότητα μπορούν να συνυπάρχουν με απόλυτη κομψότητα.

