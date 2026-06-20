Ερωτευμένος εμφανίστηκε ο Jason Momoa, ο οποίος δεν σταμάτησε να ανταλλάσσει τρυφερές στιγμές με τη σύντροφό του Adria Arjona κατά την κοινή τους εμφάνιση στο κόκκινο χαλί.

Το ζευγάρι, που είναι μαζί από τον Μάιο του 2024, βρέθηκε στην πρεμιέρα της ταινίας «Supergirl» στο Λονδίνο, την Πέμπτη 18 Ιουνίου.

Ο ηθοποιός, που υποδύεται τον Lobo, επέλεξε ένα σκούρο κοστούμι για την περίσταση, ενώ η Adria Arjona εντυπωσίασε με ένα κόκκινο φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ.

Οι δυο τους πόζαραν αγκαλιασμένοι στους φωτογράφους και δεν δίστασαν να ανταλλάξουν φιλιά και τρυφερά βλέμματα μπροστά στις κάμερες, δείχνοντας πιο αγαπημένοι και ευτυχισμένοι από ποτέ.

Η κοινή τους εμφάνιση τράβηξε τα βλέμματα των παρευρισκομένων και επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη δυνατή σχέση που έχουν χτίσει τους τελευταίους μήνες.

Govastiletto.gr – Antigoni Buxton: Μιλάει πρώτη φορά για την συνεργασία της με τον Αμερικανό σταρ Jason Momoa