Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η δικαστική διαμάχη που είχε ξεσπάσει με τον Rymir Satterthwaite, ο οποίος ισχυριζόταν ότι είναι γιος του Jay-Z, έλαβε οριστική έκβαση υπέρ του ράπερ.

Σύμφωνα με έγγραφα που δημοσίευσε η PageSix, δικαστής στην Καλιφόρνια έκανε δεκτό το αίτημα του Jay-Z για απόρριψη της ομοσπονδιακής αγωγής πατρότητας που είχε κατατεθεί νωρίτερα φέτος από τη νομική κηδεμόνα και παραϊατρικό, Lillie Coley.

Η απόφαση σημαίνει ότι ο 30χρονος Satterthwaite δεν μπορεί πλέον να επανακαταθέσει την ίδια αγωγή, ούτε να ζητήσει τεστ DNA από τον Jay-Z.

Ο ίδιος είχε ισχυριστεί ότι ο ράπερ είχε αφήσει έγκυο τη μητέρα του, Wanda Satterthwaite, τη δεκαετία του ’90, κάτι που ο Jay-Z αρνήθηκε κατηγορηματικά από την αρχή της υπόθεσης.

Ο Rymir είχε ήδη τον Ιούλιο δηλώσει μέσω Instagram ότι αποσύρει την αγωγή, αναφέροντας: «Ναι, απέσυρα την υπόθεσή μου. Υπάρχουν όμως πολλά που συμβαίνουν πίσω από κλειστές πόρτες…Δεν έχω σταματήσει τον αγώνα μου. Πρέπει απλώς να έχω στρατηγική, να παίξουμε σκάκι».

Οι δικηγόροι του Jay-Z χαρακτήρισαν τις κατηγορίες ως «παρενόχληση που διαρκεί δεκαετίες», τονίζοντας ότι οι ισχυρισμοί έχουν εξεταστεί και απορριφθεί από πολλά δικαστήρια.

Ο Satterthwaite, επίδοξος μουσικός, είχε υποστηρίξει ότι η αγωγή του δεν αφορούσε οικονομικά ζητήματα, αλλά «ηθική και συναισθηματική βλάβη», κατηγορώντας τον Jay-Z ότι παραπλάνησε τα δικαστήρια και κατέφυγε σε νομικές διαδικασίες για να καταπνίξει την υπόθεση.

Το 2023 είχε προσφύγει ξανά ζητώντας να υποχρεωθεί ο Jay-Z σε τεστ DNA, δηλώνοντας στη Daily Mail: «Δεν θα σταματήσω να παλεύω μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη». Οι νομικοί του Jay-Z είχαν απαντήσει ότι οι κατηγορίες έχουν ήδη εξεταστεί διεξοδικά και απορριφθεί και ότι το ίδιο αποτέλεσμα θα ισχύσει για οποιαδήποτε νέα προσφυγή.

Ο Rymir ισχυρίζεται ότι έμαθε την αλήθεια για τον πατέρα του σε ηλικία οκτώ ετών, από τη μητέρα του, Wanda, η οποία απεβίωσε το 2016. Η Wanda είχε ήδη κινηθεί νομικά στο παρελθόν, ζητώντας διατροφή από τον Jay-Z και ισχυριζόμενη ότι είχαν σχέση με διαλείμματα.

Τότε η υπόθεση απορρίφθηκε, καθώς είχε κατατεθεί στην εσφαλμένη πολιτεία. Επανήλθε όμως το 2014 με νέα έγγραφα που κατέθεσαν η νομική κηδεμόνας Lillie Coley και ο ίδιος ο Rymir.

Η υπόθεση έγινε ευρέως γνωστή το 2015, όταν διέρρευσαν έγγραφα που υποστήριζαν ότι ο Jay-Z είχε δηλώσει ψευδή στοιχεία σε δικαστήριο του Νιου Τζέρσεϊ, προκειμένου να αποφύγει τη διαδικασία τεστ DNA.

Πηγή: Page Six