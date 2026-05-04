Ο Jeff Bezos και η Lauren Sanchez φέρεται να έδωσαν 10 εκατ. δολάρια για το Met Gala!

Το ζευγάρι θα είναι επίτιμοι συμπρόεδροι μαζί με προσωπικότητες όπως η Beyonce και η Nicole Kidman.

Η συγκεκριμένη βραδιά αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στον χώρο της μόδας, καθώς τα έσοδά της ενισχύουν το Anna Wintour Costume Center του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης στη Νέα Υόρκη.

Όπως σχολίασε πρώην συντάκτης της Vogue, ο Jeff Bezos και η Lauren Sanchez εκπροσωπούν πλέον ένα σύγχρονο πρότυπο πλούτου, επιρροής και lifestyle, έχοντας μάλιστα και την υποστήριξη της ίδιας της Anna Wintour.

Jeff Bezos and Lauren Sánchez dropped $10M to co-host the Met Gala — and earn the big ‘Anna Wintour OK’: sources https://t.co/ExozaIo7pz pic.twitter.com/teLE75XNqV — Page Six (@PageSix) May 2, 2026

