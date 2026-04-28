Νέες μαρτυρίες έρχονται στο φως γύρω από την υπόθεση του Jeffrey Epstein, ρίχνοντας ξανά φως σε όσα φέρονται να συνέβαιναν στο απομονωμένο ράντσο του στο Νέο Μεξικό.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στην εκπομπή «60 Minutes» της Αυστραλίας, αλλά και σε δημοσιεύματα διεθνών μέσων, το λεγόμενο «Zorro Ranch» περιγράφεται από καταγγελίες ως ένας χώρος όπου φέρονται να διαδραματίζονταν σοβαρές πράξεις κακοποίησης.

Μαρτυρίες θυμάτων κάνουν λόγο για συνθήκες απομόνωσης, με άτομα να αναφέρουν ότι βρίσκονταν εγκλωβισμένα σε ένα περιβάλλον χωρίς δυνατότητα διαφυγής ή επικοινωνίας.

Σε μία από τις καταθέσεις, γυναίκα που επέζησε περιγράφει ότι περνούσε ώρες περιορισμένη σε δωμάτιο, περιμένοντας να της ζητηθεί να παρουσιαστεί στον Epstein, με αφορμή δήθεν υπηρεσίες «μασάζ», οι οποίες – όπως ισχυρίζεται – κατέληγαν σε κακοποιητικές πράξεις.

Παράλληλα, νέοι ισχυρισμοί κάνουν λόγο για θύματα και από την πλευρά ανδρών, ακόμη και νεαρής ηλικίας. Σε μία καταγγελία, άνδρας υποστηρίζει ότι μεταφέρθηκε στο ράντσο, όπου φέρεται να ναρκώθηκε και να έγινε μάρτυρας σοβαρών περιστατικών κακοποίησης.

Επιπλέον, αναφορές που είχαν κατατεθεί στο Federal Bureau of Investigation το 2019, κάνουν λόγο για πιθανούς χώρους ταφής στην περιοχή, με καταγγελίες να συνδέουν το ράντσο με περιστατικά βίας που οδήγησαν σε θανάτους.

Οι έρευνες από τις Αρχές του Νέου Μεξικού παραμένουν σε εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν μαρτυρίες, έγγραφα και νέα στοιχεία. Την ίδια στιγμή, εντείνονται τα ερωτήματα γύρω από το αν υπήρξαν καθυστερήσεις ή παραλείψεις στη διαχείριση κρίσιμων πληροφοριών από τις αρμόδιες υπηρεσίες.