Στο επίκεντρο συζητήσεων στα social media βρέθηκε τις τελευταίες ώρες η Jenna Ortega, με αφορμή την πρόσφατη εμφάνισή της και όχι κάποιον νέο κινηματογραφικό ή τηλεοπτικό ρόλο.

Η 23χρονη πρωταγωνίστρια του «Wednesday» παραχώρησε πρόσφατα συνέντευξη στο Esquire και προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις.

Αρκετοί χρήστες σχολίασαν την εμφανώς πιο αδύνατη εικόνα της ηθοποιού, εκφράζοντας παράλληλα την ανησυχία τους για την κατάσταση της υγείας της.

Το ενδιαφέρον γύρω από την εμφάνισή της ενισχύθηκε και από μία προσωπική εξομολόγηση που έκανε η ίδια στη συνέντευξή της. Η Jenna Ortega αναφέρθηκε στην περίοδο που εργαζόταν ως παιδί-ηθοποιός και αποκάλυψε πως ήταν τόσο αφοσιωμένη στη δουλειά της, ώστε κάποιες φορές περνούσε ολόκληρες ημέρες στα γυρίσματα χωρίς να ζητήσει ούτε φαγητό, ούτε νερό.

«Ήμουν τόσο συγκεντρωμένη στο να κάνω τη δουλειά μου σωστά που συχνά δεν σκεφτόμουν καν να φάω ή να πιώ νερό. Ήθελα απλώς να είμαι επαγγελματίας και να μην δημιουργώ κανένα πρόβλημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις αυτές έδωσαν νέα διάσταση στη συζήτηση που έχει ξεκινήσει γύρω από την εικόνα της, με αρκετούς θαυμαστές να εκφράζουν δημόσια την υποστήριξη και την ανησυχία τους για την ηθοποιό.

Jenna Ortega 1 year transformation 👀 pic.twitter.com/eGZeYtiJrI — kira 👾 (@kirawontmiss) August 11, 2026

Jenna Ortega is trending today, and I think the reaction says almost as much about social media as it does about her. People saw recent footage of her and immediately started commenting on how thin she looks. Then came the comparisons, the theories and, of course, people… pic.twitter.com/dhWWYZVIll — KaneMc (@kdepater) August 12, 2026

JENNA ORTEGA SHOCKS EVERYONE WITH HER RECENT APPEARANCE 😳 What is happening in hollywood? pic.twitter.com/IcFGxaPGLE — Truth Seeker (@_TruthZone_) August 11, 2026

Πηγή: ndtv.com

Govastiletto.gr – Jenna Ortega για «Wednesday»: «Υπήρχαν στιγμές στο σετ που δεν φέρθηκα σαν επαγγελματίας»