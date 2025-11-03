Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Jennifer Aniston επιβεβαίωσε δημόσια τη σχέση της με τον Jim Curtis μέσα από μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram.

Με αφορμή τα γενέθλια του συντρόφου της, η δημοφιλής ηθοποιός δημοσίευσε μια φωτογραφία όπου τον κρατά σφιχτά στην αγκαλιά της, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά τη σχέση τους.

Στη λεζάντα έγραψε: «Χρόνια πολλά, αγάπη μου. Σε αγαπώ».

View this post on Instagram A post shared by Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

Ο Jim Curtis γιόρτασε τα 50α του γενέθλια με ένα μεγάλο πάρτι, περιτριγυρισμένος από φίλους και αγαπημένα πρόσωπα. Στη δική του ανάρτηση έγραψε: «50 και νιώθω υπέροχα! Αναδρομή στα γενέθλια – μέρος 1. Σας ευχαριστώ για όλες τις ευχές και την αγάπη σας. Είμαι πολύ ευγνώμων για τους φίλους, την οικογένεια και την κοινότητα».

Η πρώτη επίσημη φωτογραφία του ζευγαριού ήδη έχει κερδίσει την προσοχή των θαυμαστών τους, που έσπευσαν να στείλουν ευχές και μηνύματα αγάπης.

View this post on Instagram A post shared by Jim Curtis (@jimcurtis1)

Govastiletto.gr – Jennifer Aniston: Αποκαλύπτει τον λόγο που δεν έχει βρεθεί ποτέ στο Met Gala