Σε έναν διαφορετικό ρόλο εμφανίστηκε η Jennifer Aniston στη Νέα Υόρκη, καθώς ανέλαβε να πάρει συνέντευξη από τον σύντροφό της, Jim Curtis, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου «The Book of Possibility».

Το ζευγάρι βρέθηκε την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, στο Kaufmann Concert Hall του 92NY Residence, όπου η 57χρονη ηθοποιός συνομίλησε με τον 50χρονο συγγραφέα για περίπου 30 λεπτά.

Η οικειότητα μεταξύ τους, τα χαμόγελα και τα πειράγματα δημιούργησαν ένα ιδιαίτερα χαλαρό κλίμα μπροστά στο κοινό.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Jennifer Aniston μίλησε και για μια προσωπική της ανασφάλεια, αποκαλύπτοντας πως η δημόσια ομιλία εξακολουθεί να αποτελεί για εκείνη έναν βαθύ φόβο, παρά την πολυετή εμπειρία της μπροστά στις κάμερες.

«Επιλέγω να ξεπεράσω έναν πολύ, πολύ βαθύ φόβο για τη δημόσια ομιλία», παραδέχτηκε η ηθοποιός, εξηγώντας ουσιαστικά πως η παρουσία της στη συγκεκριμένη εκδήλωση αποτέλεσε και μια προσωπική πρόκληση.

Η Jennifer Aniston έχει συνηθίσει να βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας χάρη στην καριέρα της, ωστόσο, όπως φάνηκε από τα λόγια της, το να μιλά μπροστά σε κοινό, εξακολουθεί να είναι κάτι που προσπαθεί να αντιμετωπίσει.

Η κοινή τους εμφάνιση στη Νέα Υόρκη έδωσε, παράλληλα, μια πιο προσωπική εικόνα της σχέσης τους, με την Jennifer Aniston να στηρίζει τον σύντροφό της σε μια σημαντική στιγμή για την επαγγελματική του πορεία.

View this post on Instagram A post shared by Kelly Allen Journalist (@kellyallen01)

Govastiletto.gr – Jennifer Aniston & Jim Curtis: Το νέο βήμα στη σχέση τους