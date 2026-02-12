Τα γενέθλιά της είχε χθες η Jennifer Aniston.

Η σταρ του Hollywood έγινε 57 ετών και ανάμεσα σε αυτούς που της ευχήθηκαν δημόσια ήταν ο σύντροφός της Jim Curtis.

Ο ίδιος δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία όπου ποζάρει με την Jennifer Aniston πάνω σε σκάφος και άλλη μία ασπρόμαυρη φωτογραφία, στην οποία το ζευγάρι φιλιέται παθιασμένα.

«Χρόνια πολλά, αγάπη μου️», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Jim Curtis, με τους ακολούθους του να σημειώνουν πόσο ταιριαστοί είναι.

Govastiletto.gr – Jennifer Aniston: Επιβεβαίωσε δημόσια τη σχέση της με τον Jim Curtis – Η πρώτη κοινή τους φωτογραφία