Η Jennifer Aniston έκανε το πρώτο της επίσημο βήμα μπροστά στα φλας με τον σύντροφό της, τον υπνοθεραπευτή Jim Curtis.

Οι δυο τους εμφανίστηκαν τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου στο event Women in Hollywood του περιοδικού «Elle», που πραγματοποιήθηκε στο Four Seasons στο Μπέβερλι Χιλς.

Εκεί, η ηθοποιός ήταν ανάμεσα στις γυναίκες που τιμήθηκαν για την πορεία και την επιρροή τους στον χώρο της ψυχαγωγίας.

Για τη βραδιά, η Aniston επέλεξε μια κομψή, μαύρη μάξι δημιουργία του Ralph Lauren με halter ντεκολτέ, ενώ ο Jim Curtis εμφανίστηκε με σκούρο κοστούμι, γαλάζιο πουκάμισο και γραβάτα.

Αν και η Jennifer περπάτησε μόνη στο κόκκινο χαλί, στο εσωτερικό της αίθουσας ήταν συνεχώς στο πλευρό του Curtis.

Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε μαζί παρέα με την ομάδα του «Morning Show» – τις παραγωγούς Kristine Hahn και Amanda Anka – αλλά και τη στενή φίλη και συμπρωταγωνίστριά της, Andrea Bendewald.

Οι δυο τους κάθισαν επίσης δίπλα-δίπλα καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Κατά την απονομή, ο Adam Sandler – χρόνια φίλος και συνεργάτης της Aniston – έκανε μια ζεστή εισαγωγή, στην οποία δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον Jim Curtis: «Εγώ και η Jackie είμαστε τόσο χαρούμενοι που εσύ και ο Jim βρήκατε ο ένας τον άλλον. Η σχέση σας είναι κάτι που αξίζετε και οι δύο», ανέφερε, προσθέτοντας με χιούμορ και αγάπη: «Jim, σε λατρεύουμε. Όλος ο κόσμος σε λατρεύει».

