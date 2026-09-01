Η Jennifer Aniston φαίνεται πως διανύει μια πολύ όμορφη περίοδο στην προσωπική της ζωή, έχοντας στο πλευρό της τον Jim Curtis.

Περισσότερο από έναν χρόνο μετά την έναρξη της σχέσης τους, οι δυο τους παραμένουν μαζί και δείχνουν να έχουν περάσει σε ένα πιο σταθερό και ουσιαστικό στάδιο.

Η 57χρονη ηθοποιός, μάλιστα, δεν φαίνεται πλέον να έχει την ίδια ανάγκη να κρατά τη σχέση της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Αντίθετα, έχει αρχίσει να μοιράζεται περισσότερες στιγμές με τον σύντροφό της, δείχνοντας πως αισθάνεται άνετα και ασφαλής στο πλευρό του.

Η αλλαγή αυτή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η Jennifer Aniston έχει επιλέξει τα τελευταία χρόνια να προστατεύει την προσωπική της ζωή, ιδιαίτερα μετά το τέλος του γάμου της με τον Justin Theroux.

Το επόμενο σημαντικό βήμα για το ζευγάρι θα γίνει στις 2 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη. Η Jennifer Aniston και ο Jim Curtis θα εμφανιστούν μαζί στη σκηνή του 92nd Street Y, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου βιβλίου του, «The Book of Possibility».

Αυτή τη φορά, μάλιστα, η Jennifer θα βρίσκεται σε έναν διαφορετικό ρόλο, καθώς θα αναλάβει να του κάνει την interview, συζητώντας μαζί του για το νέο του βιβλίο.

Η κοινή τους εμφάνιση αναμένεται να είναι μία από τις πιο δημόσιες στιγμές τους μέχρι σήμερα και δείχνει πως η σχέση τους έχει πλέον αποκτήσει μεγαλύτερη θέση και στη δημόσια ζωή της ηθοποιού.

Όσο για το ενδεχόμενο ενός τρίτου γάμου, προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια επίσημη επιβεβαίωση. Ωστόσο, η εξέλιξη της σχέσης τους και η ολοένα και πιο ανοιχτή στάση της Jennifer απέναντι στον Jim Curtis έχουν ήδη προκαλέσει το ενδιαφέρον.

View this post on Instagram A post shared by Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

Govastiletto.gr – Jim Curtis: Ο σύντροφος της Jennifer Aniston έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα